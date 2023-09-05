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В Ростовской области поезд столкнулся с иномаркой, есть жертвы - РИА Новости, 05.09.2023
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11:59 05.09.2023
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В Ростовской области поезд столкнулся с иномаркой, есть жертвы
В Ростовской области поезд столкнулся с иномаркой, есть жертвы - РИА Новости, 05.09.2023
В Ростовской области поезд столкнулся с иномаркой, есть жертвы
Пассажирский поезд Адлер - Минск столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Ростовской области, два человека погибли, сообщает во вторник... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:59
2023-09-05T11:59
происшествия
адлер
минск
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 5 сен - РИА Новости. Пассажирский поезд Адлер - Минск столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Ростовской области, два человека погибли, сообщает во вторник пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 5 сентября 2023 года, на железнодорожном переезде в районе хутора Еремеевка в Азовском районе произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер - Минск с легковым автомобилем марки Дэу-Джентра", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура начала проверку. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, в результате столкновения погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле.
адлер
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происшествия, адлер, минск, ростовская область
Происшествия, Адлер, Минск, Ростовская область
В Ростовской области поезд столкнулся с иномаркой, есть жертвы

Два человека погибли при столкновении поезда и иномарки в Ростовской области

© Фото : Южная транспортная прокуратураНа месте столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области
На месте столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Южная транспортная прокуратура
На месте столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 сен - РИА Новости. Пассажирский поезд Адлер - Минск столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Ростовской области, два человека погибли, сообщает во вторник пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
«
"Сегодня, 5 сентября 2023 года, на железнодорожном переезде в районе хутора Еремеевка в Азовском районе произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер - Минск с легковым автомобилем марки Дэу-Джентра", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура начала проверку.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, в результате столкновения погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле.
© Фото : Южная транспортная прокуратураНа месте столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области
На месте столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Южная транспортная прокуратура
На месте столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области
 
ПроисшествияАдлерМинскРостовская область
 
 
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