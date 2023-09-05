В Ростовской области поезд столкнулся с иномаркой, есть жертвы
Два человека погибли при столкновении поезда и иномарки в Ростовской области
© Фото : Южная транспортная прокуратураНа месте столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области
На месте столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области
ВОЛГОГРАД, 5 сен - РИА Новости. Пассажирский поезд Адлер - Минск столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Ростовской области, два человека погибли, сообщает во вторник пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
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"Сегодня, 5 сентября 2023 года, на железнодорожном переезде в районе хутора Еремеевка в Азовском районе произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер - Минск с легковым автомобилем марки Дэу-Джентра", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура начала проверку.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, в результате столкновения погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле.
© Фото : Южная транспортная прокуратураНа месте столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области
На месте столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области