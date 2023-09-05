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В Ростовской области поезд столкнулся с иномаркой, есть жертвы

В Ростовской области поезд столкнулся с иномаркой, есть жертвы - РИА Новости, 05.09.2023

В Ростовской области поезд столкнулся с иномаркой, есть жертвы

Пассажирский поезд Адлер - Минск столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Ростовской области, два человека погибли, сообщает во вторник... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:59

2023-09-05T11:59

2023-09-05T11:59

происшествия

адлер

минск

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 5 сен - РИА Новости. Пассажирский поезд Адлер - Минск столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Ростовской области, два человека погибли, сообщает во вторник пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 5 сентября 2023 года, на железнодорожном переезде в районе хутора Еремеевка в Азовском районе произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер - Минск с легковым автомобилем марки Дэу-Джентра", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура начала проверку. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, в результате столкновения погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле.

адлер

минск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, адлер, минск, ростовская область