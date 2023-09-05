https://ria.ru/20230905/drony-1894408433.html

Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны

Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны - РИА Новости, 05.09.2023

Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падали не только российские дроны, но даже их детали, поскольку государство контролирует... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T21:02

2023-09-05T21:02

2023-09-05T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

румыния

одесская область

клаус йоханнис

олег николенко

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:12:2814:1595_1920x0_80_0_0_1b3734c71bdc08cedba18976b9f5077a.jpg

КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падали не только российские дроны, но даже их детали, поскольку государство контролирует свое воздушное пространство. В ночь на понедельник в Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии". "Я могу вам сказать, что не было ни одной детали, ни дрона, никакой-либо другой части какого-либо устройства, попавшего в Румынию. Мы имеем полный контроль над нашим национальным пространством. Я проверил абсолютно все и могу успокоить население - ничего не достигло Румынии", - заявил Йоханнис на брифинге. Он отметил, что регулярно получает отчеты от министерства обороны, которое контролирует как воздушное пространство, так и морские и наземные границы страны.

https://ria.ru/20230830/aktivy-1893036675.html

румыния

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, одесская область, клаус йоханнис, олег николенко, украина