https://ria.ru/20230905/drony-1894408433.html
Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны
Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны - РИА Новости, 05.09.2023
Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падали не только российские дроны, но даже их детали, поскольку государство контролирует... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T21:02
2023-09-05T21:02
2023-09-05T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
одесская область
клаус йоханнис
олег николенко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:12:2814:1595_1920x0_80_0_0_1b3734c71bdc08cedba18976b9f5077a.jpg
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падали не только российские дроны, но даже их детали, поскольку государство контролирует свое воздушное пространство. В ночь на понедельник в Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии". "Я могу вам сказать, что не было ни одной детали, ни дрона, никакой-либо другой части какого-либо устройства, попавшего в Румынию. Мы имеем полный контроль над нашим национальным пространством. Я проверил абсолютно все и могу успокоить население - ничего не достигло Румынии", - заявил Йоханнис на брифинге. Он отметил, что регулярно получает отчеты от министерства обороны, которое контролирует как воздушное пространство, так и морские и наземные границы страны.
https://ria.ru/20230830/aktivy-1893036675.html
румыния
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:0:2598:1948_1920x0_80_0_0_89fd53fb5cc65372ff9d332449a9869a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, одесская область, клаус йоханнис, олег николенко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Одесская область, Клаус Йоханнис, Олег Николенко, Украина
Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны
Президент Румынии: на территорию страны не падали даже детали российских дронов