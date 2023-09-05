Рейтинг@Mail.ru
Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/drony-1894408433.html
Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны
Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны - РИА Новости, 05.09.2023
Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падали не только российские дроны, но даже их детали, поскольку государство контролирует... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T21:02
2023-09-05T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
одесская область
клаус йоханнис
олег николенко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:12:2814:1595_1920x0_80_0_0_1b3734c71bdc08cedba18976b9f5077a.jpg
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падали не только российские дроны, но даже их детали, поскольку государство контролирует свое воздушное пространство. В ночь на понедельник в Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии". "Я могу вам сказать, что не было ни одной детали, ни дрона, никакой-либо другой части какого-либо устройства, попавшего в Румынию. Мы имеем полный контроль над нашим национальным пространством. Я проверил абсолютно все и могу успокоить население - ничего не достигло Румынии", - заявил Йоханнис на брифинге. Он отметил, что регулярно получает отчеты от министерства обороны, которое контролирует как воздушное пространство, так и морские и наземные границы страны.
https://ria.ru/20230830/aktivy-1893036675.html
румыния
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:0:2598:1948_1920x0_80_0_0_89fd53fb5cc65372ff9d332449a9869a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, одесская область, клаус йоханнис, олег николенко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Одесская область, Клаус Йоханнис, Олег Николенко, Украина
Глава Румынии заверил, что на территорию страны не падали российские дроны

Президент Румынии: на территорию страны не падали даже детали российских дронов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКлаус Йоханнис
Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Клаус Йоханнис. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падали не только российские дроны, но даже их детали, поскольку государство контролирует свое воздушное пространство.
В ночь на понедельник в Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что оборудование аграрных и промышленных предприятий повреждено в Одесской области. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Румыния призвала направить российские активы в ЕС на восстановление Украины
30 августа, 00:08
"Я могу вам сказать, что не было ни одной детали, ни дрона, никакой-либо другой части какого-либо устройства, попавшего в Румынию. Мы имеем полный контроль над нашим национальным пространством. Я проверил абсолютно все и могу успокоить население - ничего не достигло Румынии", - заявил Йоханнис на брифинге.
Он отметил, что регулярно получает отчеты от министерства обороны, которое контролирует как воздушное пространство, так и морские и наземные границы страны.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияОдесская областьКлаус ЙоханнисОлег НиколенкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала