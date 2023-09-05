https://ria.ru/20230905/drony-1894215535.html

На Чукотке собрали первые сто дронов для отправки в зону СВО

На Чукотке собрали первые сто дронов для отправки в зону СВО - РИА Новости, 05.09.2023

На Чукотке собрали первые сто дронов для отправки в зону СВО

Первые 100 дронов для отправки в зону специальной военной операции собрали на базе Чукотского многопрофильного колледжа, сообщил в своем telegram-канале врио... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T06:10

2023-09-05T06:10

2023-09-05T06:10

надежные люди

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технологии

чукотка

анадырь

владислав кузнецов

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Первые 100 дронов для отправки в зону специальной военной операции собрали на базе Чукотского многопрофильного колледжа, сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов. "В Анадыре собрали первую сотню дронов для наших бойцов. Дроны собирают в Чукотском многопрофильном колледже с начала лета. Это лицензированная российская разработка. В комплект входит сам беспилотный летательный аппарат, пульт управления и FPV шлем с трансляцией видео в режиме реального времени. Управление полностью ручное - так сложнее отследить оператора и перехватить дрон. Готовый квадрокоптер развивает скорость до 200 км/ч", - написал Кузнецов. По его словам, сборка и настройка одного дрона занимает от 3 до 4 часов. Этим занимаются студенты колледжа, преподаватели и добровольные помощники. Кузнецов добавил, что все дроны тестируют в тундре с нагрузкой и калибруют перед отправкой в зону СВО. В начале июля власти передали военнослужащим опытный образец для боевого тестирования.

https://ria.ru/20230904/avtomobili-1894013362.html

чукотка

анадырь

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безопасность, технологии, чукотка, анадырь, владислав кузнецов, россия