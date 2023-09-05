https://ria.ru/20230905/dron-1894241091.html

Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой

Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой - РИА Новости, 05.09.2023

Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой

Беспилотник, сбитый утром во вторник над подмосковной Истрой, по предварительным данным, был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:57

2023-09-05T10:57

2023-09-05T11:14

происшествия

истра

татьяна витушева

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Беспилотник, сбитый утром во вторник над подмосковной Истрой, по предварительным данным, был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы, сообщила глава одноименного городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра БПЛА был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы. Об этом говорит первичный осмотр выявленных обломков сбитого летательного аппарата. В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу", - отметила Витушева в своём официальном Telegram-канале. По данным Витушевой, падение обломков беспилотника в Истре привело к возгоранию гаража в СНТ "Высоковольтник", на данный момент огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших среди жителей округа нет.

https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892424521.html

истра

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, истра, татьяна витушева, московская область (подмосковье)