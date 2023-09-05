https://ria.ru/20230905/dron-1894241091.html
Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой
Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой - РИА Новости, 05.09.2023
Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой
Беспилотник, сбитый утром во вторник над подмосковной Истрой, по предварительным данным, был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:57
2023-09-05T10:57
2023-09-05T11:14
происшествия
истра
татьяна витушева
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Беспилотник, сбитый утром во вторник над подмосковной Истрой, по предварительным данным, был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы, сообщила глава одноименного городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра БПЛА был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы. Об этом говорит первичный осмотр выявленных обломков сбитого летательного аппарата. В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу", - отметила Витушева в своём официальном Telegram-канале. По данным Витушевой, падение обломков беспилотника в Истре привело к возгоранию гаража в СНТ "Высоковольтник", на данный момент огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших среди жителей округа нет.
https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892424521.html
истра
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истра, татьяна витушева, московская область (подмосковье)
Происшествия, Истра, Татьяна Витушева, Московская область (Подмосковье)
Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой
Витушева: сбитый над Истрой дрон, предположительно, нес на себе взрывчатку