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Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой - РИА Новости, 05.09.2023
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10:57 05.09.2023 (обновлено: 11:14 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/dron-1894241091.html
Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой
Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой - РИА Новости, 05.09.2023
Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой
Беспилотник, сбитый утром во вторник над подмосковной Истрой, по предварительным данным, был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:57
2023-09-05T11:14
происшествия
истра
татьяна витушева
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Беспилотник, сбитый утром во вторник над подмосковной Истрой, по предварительным данным, был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы, сообщила глава одноименного городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра БПЛА был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы. Об этом говорит первичный осмотр выявленных обломков сбитого летательного аппарата. В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу", - отметила Витушева в своём официальном Telegram-канале. По данным Витушевой, падение обломков беспилотника в Истре привело к возгоранию гаража в СНТ "Высоковольтник", на данный момент огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших среди жителей округа нет.
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происшествия, истра, татьяна витушева, московская область (подмосковье)
Происшествия, Истра, Татьяна Витушева, Московская область (Подмосковье)
Сбитый над Истрой дрон, предварительно, был со взрывчаткой

Витушева: сбитый над Истрой дрон, предположительно, нес на себе взрывчатку

© Фото : пресс-служба главы городского округа ИстраОбломки беспилотника, сбитого в Истринском районе Подмосковья
Обломки беспилотника, сбитого в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Истра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Беспилотник, сбитый утром во вторник над подмосковной Истрой, по предварительным данным, был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы, сообщила глава одноименного городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра БПЛА был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы. Об этом говорит первичный осмотр выявленных обломков сбитого летательного аппарата. В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу", - отметила Витушева в своём официальном Telegram-канале.
По данным Витушевой, падение обломков беспилотника в Истре привело к возгоранию гаража в СНТ "Высоковольтник", на данный момент огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших среди жителей округа нет.
Обломки БПЛА, сбитого над территорией городского округа Истра - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника
26 августа, 17:32
 
ПроисшествияИстраТатьяна ВитушеваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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