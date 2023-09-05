https://ria.ru/20230905/donetsk-1894301410.html

ВСУ обстреляли парк культуры и отдыха в Донецке

ВСУ обстреляли парк культуры и отдыха в Донецке - РИА Новости, 05.09.2023

ВСУ обстреляли парк культуры и отдыха в Донецке

Украинские снаряды при обстреле Киевского района Донецка попали на территорию Парка культуры и отдыха, сообщил в Telegram-канале мэр административного центра... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:47

2023-09-05T14:47

2023-09-05T14:51

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские снаряды при обстреле Киевского района Донецка попали на территорию Парка культуры и отдыха, сообщил в Telegram-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин."Обстрел Киевского района. Снаряды легли на территории Парка культуры и отдыха города Донецка", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило о 18 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)