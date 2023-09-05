https://ria.ru/20230905/donetsk-1894301410.html
ВСУ обстреляли парк культуры и отдыха в Донецке
ВСУ обстреляли парк культуры и отдыха в Донецке - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ обстреляли парк культуры и отдыха в Донецке
Украинские снаряды при обстреле Киевского района Донецка попали на территорию Парка культуры и отдыха, сообщил в Telegram-канале мэр административного центра... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:47
2023-09-05T14:47
2023-09-05T14:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские снаряды при обстреле Киевского района Донецка попали на территорию Парка культуры и отдыха, сообщил в Telegram-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин."Обстрел Киевского района. Снаряды легли на территории Парка культуры и отдыха города Донецка", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило о 18 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ обстреляли парк культуры и отдыха в Донецке
Кулемзин: ВСУ обстреляли парк культуры и отдыха в Киевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости.
Украинские снаряды при обстреле Киевского района Донецка попали на территорию Парка культуры и отдыха, сообщил в Telegram-канале
мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
«
"Обстрел Киевского района. Снаряды легли на территории Парка культуры и отдыха города Донецка", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило о 18 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.