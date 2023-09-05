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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 05.09.2023
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07:37 05.09.2023 (обновлено: 09:12 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/donetsk-1894218818.html
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:37
2023-09-05T09:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
безопасность
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк ракетами и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 — населенный пункт Семеновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.С 03:35 до 7:00 Куйбышевский, Киевский и Кировский районы несколько раз подвергались обстрелу из "натовской" артиллерии, выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров.Кроме того, в 06:05 ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки двумя снарядами такого же калибра, а в 07:10 выпустили по поселку Гольмовский четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — на западе, Киевский — в северной части города.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
https://ria.ru/20230905/obstrely-1894204109.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, безопасность, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО и 12 натовских снарядов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк ракетами и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 — населенный пункт Семеновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

С 03:35 до 7:00 Куйбышевский, Киевский и Кировский районы несколько раз подвергались обстрелу из "натовской" артиллерии, выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в 06:05 ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки двумя снарядами такого же калибра, а в 07:10 выпустили по поселку Гольмовский четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — на западе, Киевский — в северной части города.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
00:38
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБезопасностьПроисшествия
 
 
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