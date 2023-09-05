https://ria.ru/20230905/donetsk-1894218818.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 05.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:37

2023-09-05T07:37

2023-09-05T09:12

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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безопасность

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк ракетами и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 — населенный пункт Семеновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.С 03:35 до 7:00 Куйбышевский, Киевский и Кировский районы несколько раз подвергались обстрелу из "натовской" артиллерии, выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров.Кроме того, в 06:05 ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки двумя снарядами такого же калибра, а в 07:10 выпустили по поселку Гольмовский четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — на западе, Киевский — в северной части города.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.

https://ria.ru/20230905/obstrely-1894204109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецк, донецкая народная республика, украина, безопасность, происшествия