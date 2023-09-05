ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО и 12 натовских снарядов
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк ракетами и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 — населенный пункт Семеновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
С 03:35 до 7:00 Куйбышевский, Киевский и Кировский районы несколько раз подвергались обстрелу из "натовской" артиллерии, выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в 06:05 ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки двумя снарядами такого же калибра, а в 07:10 выпустили по поселку Гольмовский четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — на западе, Киевский — в северной части города.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.