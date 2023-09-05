https://ria.ru/20230905/delo-1894216410.html

Красноярские следователи завершили дело об убийстве девушек 23 года назад

Красноярские следователи завершили дело об убийстве девушек 23 года назад - РИА Новости, 05.09.2023

Красноярские следователи завершили дело об убийстве девушек 23 года назад

Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об убийстве двух девушек, совершенное в 2000 году, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:02

2023-09-05T07:02

2023-09-05T07:03

происшествия

красноярский край

кодинск

кежемский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 5 сен – РИА Новости. Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об убийстве двух девушек, совершенное в 2000 году, сообщает региональный главк СК. Ранее СК сообщал, что в Кежемском районе Красноярского края в земле на глубине 5,5 метров нашли останки девушек, пропавших в июне 2000 года. В конце марта этого года следователи заявили об аресте обвиняемого в этом преступлении. Обвиняемый ранее жил в Кодинске и признался, что именно он убил девушек-подростков 16 лет. По информации следователей, девушки пришли в гараж к подозреваемому в конце июня 2000 года и потребовали отдать долг в 800 рублей. Так как денег у него не было, мужчина, разозлившись, кувалдой забил обеих до смерти, после чего выбросил тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся. Найти причастных к исчезновению следствию по горячим следам не удалось. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Красноярска. Он обвиняется в совершении убийства двух несовершеннолетних девушек в городе Кодинске в июне 2000 года", - говорится в сообщении. В данный момент дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

https://ria.ru/20230904/sud-1894176429.html

https://ria.ru/20230901/ubiystvo-1893644060.html

красноярский край

кодинск

кежемский район

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происшествия, красноярский край, кодинск, кежемский район, следственный комитет россии (ск рф)