https://ria.ru/20230905/delo-1894216410.html
Красноярские следователи завершили дело об убийстве девушек 23 года назад
Красноярские следователи завершили дело об убийстве девушек 23 года назад - РИА Новости, 05.09.2023
Красноярские следователи завершили дело об убийстве девушек 23 года назад
Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об убийстве двух девушек, совершенное в 2000 году, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:02
2023-09-05T07:02
2023-09-05T07:03
происшествия
красноярский край
кодинск
кежемский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 5 сен – РИА Новости. Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об убийстве двух девушек, совершенное в 2000 году, сообщает региональный главк СК. Ранее СК сообщал, что в Кежемском районе Красноярского края в земле на глубине 5,5 метров нашли останки девушек, пропавших в июне 2000 года. В конце марта этого года следователи заявили об аресте обвиняемого в этом преступлении. Обвиняемый ранее жил в Кодинске и признался, что именно он убил девушек-подростков 16 лет. По информации следователей, девушки пришли в гараж к подозреваемому в конце июня 2000 года и потребовали отдать долг в 800 рублей. Так как денег у него не было, мужчина, разозлившись, кувалдой забил обеих до смерти, после чего выбросил тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся. Найти причастных к исчезновению следствию по горячим следам не удалось. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Красноярска. Он обвиняется в совершении убийства двух несовершеннолетних девушек в городе Кодинске в июне 2000 года", - говорится в сообщении. В данный момент дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
https://ria.ru/20230904/sud-1894176429.html
https://ria.ru/20230901/ubiystvo-1893644060.html
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происшествия, красноярский край, кодинск, кежемский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Кодинск, Кежемский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Красноярские следователи завершили дело об убийстве девушек 23 года назад
СК: красноярские следователи завершили дело об убийстве девушек 23 года назад