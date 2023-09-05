https://ria.ru/20230905/daniya-1894231375.html
Консульский отдел посольства в Дании приостановит работу с 6 сентября
Консульский отдел посольства в Дании приостановит работу с 6 сентября - РИА Новости, 05.09.2023
Консульский отдел посольства в Дании приостановит работу с 6 сентября
Консульский отдел посольства России в Дании приостановит деятельность, с 6 сентября прекратится прием заявлений и документов по всем консульским вопросам,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:09
2023-09-05T10:09
2023-09-05T10:14
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Дании приостановит деятельность, с 6 сентября прекратится прием заявлений и документов по всем консульским вопросам, сообщили в дипмиссии. "В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность", - говорится в сообщении в канале посольства. Уточняется, что дипмиссия работает над сохранением консульских услуг для граждан РФ. Уже с 6 сентября прекратится прием заявлений и документов по всем консульским вопросам, в том числе на оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионные вопросы и другие, добавили в посольстве. Там отметили, что выдача готовых документов - паспортов, виз, истребованных документов и справок - продолжится до 25 сентября, рассмотрение ранее принятых заявлений продолжится. Ранее МИД Дании заявил, что количество сотрудников посольства России должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве. В российском МИД заявили, что Москва расценивает эти требования как очередное проявление враждебной позиции, сделает необходимые выводы.
https://ria.ru/20230405/putin-1863232897.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, дания, россия
Консульский отдел посольства в Дании приостановит работу с 6 сентября
Посольство в Дании с 6 сентября приостановит деятельность консульского отдела
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Консульский отдел посольства России в Дании приостановит деятельность, с 6 сентября прекратится прием заявлений и документов по всем консульским вопросам, сообщили
в дипмиссии.
"В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность", - говорится в сообщении в канале посольства.
Уточняется, что дипмиссия работает над сохранением консульских услуг для граждан РФ. Уже с 6 сентября прекратится прием заявлений и документов по всем консульским вопросам, в том числе на оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионные вопросы и другие, добавили в посольстве. Там отметили, что выдача готовых документов - паспортов, виз, истребованных документов и справок - продолжится до 25 сентября, рассмотрение ранее принятых заявлений продолжится.
Ранее МИД Дании заявил, что количество сотрудников посольства России должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве. В российском МИД заявили, что Москва расценивает эти требования как очередное проявление враждебной позиции, сделает необходимые выводы.
Россия и Дания исторически близки друг другу, заявил Путин