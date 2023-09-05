https://ria.ru/20230905/daniya-1894231375.html

Консульский отдел посольства в Дании приостановит работу с 6 сентября

Консульский отдел посольства в Дании приостановит работу с 6 сентября - РИА Новости, 05.09.2023

Консульский отдел посольства в Дании приостановит работу с 6 сентября

Консульский отдел посольства России в Дании приостановит деятельность, с 6 сентября прекратится прием заявлений и документов по всем консульским вопросам,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:09

2023-09-05T10:09

2023-09-05T10:14

в мире

дания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894231675_0:0:2025:1139_1920x0_80_0_0_f4be7c147397f1cc613809e2fc00af87.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Дании приостановит деятельность, с 6 сентября прекратится прием заявлений и документов по всем консульским вопросам, сообщили в дипмиссии. "В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность", - говорится в сообщении в канале посольства. Уточняется, что дипмиссия работает над сохранением консульских услуг для граждан РФ. Уже с 6 сентября прекратится прием заявлений и документов по всем консульским вопросам, в том числе на оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионные вопросы и другие, добавили в посольстве. Там отметили, что выдача готовых документов - паспортов, виз, истребованных документов и справок - продолжится до 25 сентября, рассмотрение ранее принятых заявлений продолжится. Ранее МИД Дании заявил, что количество сотрудников посольства России должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве. В российском МИД заявили, что Москва расценивает эти требования как очередное проявление враждебной позиции, сделает необходимые выводы.

https://ria.ru/20230405/putin-1863232897.html

дания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дания, россия