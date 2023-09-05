https://ria.ru/20230905/challenger-1894328913.html

Британский танк Challenger 2 уничтожили в бою впервые за 30 лет, пишут СМИ

Британский танк Challenger 2 уничтожили в бою впервые за 30 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023

Британский танк Challenger 2 уничтожили в бою впервые за 30 лет, пишут СМИ

Британский танк Challenger 2 уничтожили в бою впервые почти за 30 лет, которые он находится на вооружении, сообщила газета The Guardian. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:26

2023-09-05T16:26

2023-09-05T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

нато

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Британский танк Challenger 2 уничтожили в бою впервые почти за 30 лет, которые он находится на вооружении, сообщила газета The Guardian. Кадры с дымящимся Challenger 2 появились сегодня в соцсетях. Боевая машина уничтожена в районе села Работино на Запорожском направлении. До этого неоднократно сообщалось о поражении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 — ни разу. "Видео с поля боя <…> показывает уничтожение британского танка Challenger 2. <…> Впервые один из таких танков был уничтожен в бою", — пишет газета.Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в сфере обороны, экипаж уничтоженного танка выжил.Она отмечает, что Challenger 2 стоит на вооружении с 1994 года. Это означает, что машина уничтожена в ходе боевых действий впервые за почти 30 лет службы. При этом на сайте Сухопутных войск Великобритании до сих пор говорится, что Challenger 2 "ни разу не терпел поражения от рук противника". Еще один такой танк был потерян в Ираке в 2003 году, но тогда это произошло из-за попадания под дружественный огонь, уточнила The Guardian. В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 Challenger 2. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html

https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, нато