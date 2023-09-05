https://ria.ru/20230905/bespilotniki-1894211604.html

Собянин рассказал о попытке атаковать Москву беспилотниками

Собянин рассказал о попытке атаковать Москву беспилотниками - РИА Новости, 05.09.2023

Собянин рассказал о попытке атаковать Москву беспилотниками

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T04:26

2023-09-05T04:26

2023-09-05T06:09

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

калужская область

истринский район

происшествия

сергей собянин

безопасность

москва

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", — написал Собянин.Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 5 сентября пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника на территории России, аппарат уничтожен над Калужской областью.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.

https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html

московская область (подмосковье)

калужская область

истринский район

москва

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московская область (подмосковье), калужская область, истринский район, происшествия, сергей собянин, безопасность, москва