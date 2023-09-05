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Собянин рассказал о попытке атаковать Москву беспилотниками - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:26 05.09.2023 (обновлено: 06:09 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/bespilotniki-1894211604.html
Собянин рассказал о попытке атаковать Москву беспилотниками
Собянин рассказал о попытке атаковать Москву беспилотниками - РИА Новости, 05.09.2023
Собянин рассказал о попытке атаковать Москву беспилотниками
Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T04:26
2023-09-05T06:09
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
калужская область
истринский район
происшествия
сергей собянин
безопасность
москва
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.&quot;Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы&quot;, — написал Собянин.Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 5 сентября пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника на территории России, аппарат уничтожен над Калужской областью.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.
https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html
московская область (подмосковье)
калужская область
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москва
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московская область (подмосковье), калужская область, истринский район, происшествия, сергей собянин, безопасность, москва
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Калужская область, Истринский район, Происшествия, Сергей Собянин, Безопасность, Москва
Собянин рассказал о попытке атаковать Москву беспилотниками

Собянин заявил о попытке атаковать Москву украинскими беспилотниками

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", — написал Собянин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 5 сентября пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника на территории России, аппарат уничтожен над Калужской областью.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Калужская областьИстринский районПроисшествияСергей СобянинБезопасностьМосква
 
 
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