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В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T21:25
2023-09-05T21:25
2023-09-05T23:19
белгородская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Пятого сентября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.Это не первый за сегодня случай, когда в небе над регионом перехватили дрон. Незадолго до этого пограничники уничтожили беспилотник в Валуйском городском округе. Обошлось без жертв и разрушений.Территория Белгородской области практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Во вторник при повторной атаке ВСУ на село Козинка погиб мирный житель. Гладков уточнил, что еще одну пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бедер. Повреждения получили более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения.
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области сбили беспилотник
МО: ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области