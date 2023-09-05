https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894410022.html

В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023

В Белгородской области сбили беспилотник

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T21:25

2023-09-05T21:25

2023-09-05T23:19

белгородская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Пятого сентября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.Это не первый за сегодня случай, когда в небе над регионом перехватили дрон. Незадолго до этого пограничники уничтожили беспилотник в Валуйском городском округе. Обошлось без жертв и разрушений.Территория Белгородской области практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Во вторник при повторной атаке ВСУ на село Козинка погиб мирный житель. Гладков уточнил, что еще одну пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бедер. Повреждения получили более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения.

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)