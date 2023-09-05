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В Курске многоквартирный дом восстановили после атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894383936.html
В Курске многоквартирный дом восстановили после атаки украинского БПЛА
В Курске многоквартирный дом восстановили после атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 05.09.2023
В Курске многоквартирный дом восстановили после атаки украинского БПЛА
В многоквартирном доме в Курске, в который врезался украинский БПЛА в ночь с 26 на 27 августа, заменили оконные блоки и восстановили остекление семи балконов,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:32
2023-09-05T18:32
специальная военная операция на украине
курск
курская область
глушковский район
карл маркс
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. В многоквартирном доме в Курске, в который врезался украинский БПЛА в ночь с 26 на 27 августа, заменили оконные блоки и восстановили остекление семи балконов, сообщили в правительстве Курской области. "В Курске завершены восстановительные работы в многоквартирном доме по улице Карла Маркса, в который в ночь с 26 на 27 августа врезался украинский беспилотник. Оперативно были выполнены замеры разбитых окон, изготовлены новые. В кратчайшие сроки специалисты заменили в пострадавших квартирах оконные блоки, восстановили поврежденное остекление 7 балконов", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства Курской области. Восстановление продолжается и в приграничный районах - за неделю в приграничных Хомутовском, Глушковском и Кореневском районах восстановили 5 кровель в частных домах, смонтировали 94 метра заборов из профлиста. "С учетом последствий обстрела 2 сентября необходимо восстановить еще 18 частных домовладений: по 6 в Хомутовском и Глушковском районах, 5 в Кореневском и 1 в Суджанском. Предстоит отремонтировать 12 кровель и 5 фасадов, заменить 3 двери и 7 поврежденных заборов", - рассказали власти. По данным правительства Курской области, с начала СВО строители отремонтировали 32 многоквартирных и 595 частных домов, 2 магазина, 7 социально-культурных объектов в 5 муниципальных образованиях региона.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
курск
курская область
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курск, курская область, глушковский район, карл маркс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Курская область, Глушковский район, Карл Маркс, Происшествия
В Курске многоквартирный дом восстановили после атаки украинского БПЛА

В Курске восстановили многоквартирный дом, в который влетел украинский БПЛА

© Фото : Telegram-канал Романа СтаровойтаПоследствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года
Последствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Telegram-канал Романа Старовойта
Последствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года
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ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. В многоквартирном доме в Курске, в который врезался украинский БПЛА в ночь с 26 на 27 августа, заменили оконные блоки и восстановили остекление семи балконов, сообщили в правительстве Курской области.
"В Курске завершены восстановительные работы в многоквартирном доме по улице Карла Маркса, в который в ночь с 26 на 27 августа врезался украинский беспилотник. Оперативно были выполнены замеры разбитых окон, изготовлены новые. В кратчайшие сроки специалисты заменили в пострадавших квартирах оконные блоки, восстановили поврежденное остекление 7 балконов", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства Курской области.
Восстановление продолжается и в приграничный районах - за неделю в приграничных Хомутовском, Глушковском и Кореневском районах восстановили 5 кровель в частных домах, смонтировали 94 метра заборов из профлиста.
"С учетом последствий обстрела 2 сентября необходимо восстановить еще 18 частных домовладений: по 6 в Хомутовском и Глушковском районах, 5 в Кореневском и 1 в Суджанском. Предстоит отремонтировать 12 кровель и 5 фасадов, заменить 3 двери и 7 поврежденных заборов", - рассказали власти.
По данным правительства Курской области, с начала СВО строители отремонтировали 32 многоквартирных и 595 частных домов, 2 магазина, 7 социально-культурных объектов в 5 муниципальных образованиях региона.
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Специальная военная операция на УкраинеКурскКурская областьГлушковский районКарл МарксПроисшествия
 
 
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