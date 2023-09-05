https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894229105.html

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Российские военные сбили украинский дрон над Крымом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:49

2023-09-05T09:49

2023-09-05T10:17

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные сбили украинский дрон над Крымом, сообщило Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.Минувшей ночью и утром ВСУ уже четыре раза пытались атаковать объекты в России.Так, по данным Минобороны, начиная с 03:00 мск силы ПВО ликвидировали украинские дроны в Калужской области, Истринском районе Подмосковья и Тверской области.Столичные аэропорты временно приостанавливали работу, сейчас все ограничения сняты.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар приходится на приграничные территории, а также Центральную Россию.

https://ria.ru/20230830/raketa-1893280121.html

республика крым

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2023

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безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)