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Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 05.09.2023 (обновлено: 10:17 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894229105.html
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Российские военные сбили украинский дрон над Крымом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:49
2023-09-05T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные сбили украинский дрон над Крымом, сообщило Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.Минувшей ночью и утром ВСУ уже четыре раза пытались атаковать объекты в России.Так, по данным Минобороны, начиная с 03:00 мск силы ПВО ликвидировали украинские дроны в Калужской области, Истринском районе Подмосковья и Тверской области.Столичные аэропорты временно приостанавливали работу, сейчас все ограничения сняты.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар приходится на приграничные территории, а также Центральную Россию.
https://ria.ru/20230830/raketa-1893280121.html
республика крым
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безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Крымом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные сбили украинский дрон над Крымом, сообщило Минобороны.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.
Минувшей ночью и утром ВСУ уже четыре раза пытались атаковать объекты в России.
Так, по данным Минобороны, начиная с 03:00 мск силы ПВО ликвидировали украинские дроны в Калужской области, Истринском районе Подмосковья и Тверской области.
Столичные аэропорты временно приостанавливали работу, сейчас все ограничения сняты.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар приходится на приграничные территории, а также Центральную Россию.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В восточной части Крыма ПВО сбила крылатую ракету
30 августа, 22:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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