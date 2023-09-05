https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894213755.html

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тверской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тверской области - РИА Новости, 05.09.2023

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тверской области

Российские военные сорвали попытки атаковать Москву беспилотниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T05:22

2023-09-05T05:22

2023-09-05T09:11

специальная военная операция на украине

москва

тверская область

происшествия

сергей собянин

калужская область

истринский район

безопасность

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные сорвали попытки атаковать Москву беспилотниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале."Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы", — говорится в публикации.В правительстве Тверской области уточнили, что дрон был уничтожен в Конаковском районе, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.Ранее сегодня Собянин сообщал об уничтожении дронов в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате падения обломков получил повреждения бытовой объект.Столичные аэропорты временно приостанавливали работу, сейчас все ограничения сняты. Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар приходится на приграничные территории, а также Центральную Россию.

https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html

москва

тверская область

калужская область

истринский район

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москва, тверская область, происшествия, сергей собянин, калужская область, истринский район, безопасность