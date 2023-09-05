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Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тверской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тверской области - РИА Новости, 05.09.2023
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тверской области
Российские военные сорвали попытки атаковать Москву беспилотниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:22
2023-09-05T05:22
2023-09-05T09:11
специальная военная операция на украине
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тверская область
происшествия
сергей собянин
калужская область
истринский район
безопасность
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные сорвали попытки атаковать Москву беспилотниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале."Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы", — говорится в публикации.В правительстве Тверской области уточнили, что дрон был уничтожен в Конаковском районе, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.Ранее сегодня Собянин сообщал об уничтожении дронов в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате падения обломков получил повреждения бытовой объект.Столичные аэропорты временно приостанавливали работу, сейчас все ограничения сняты. Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар приходится на приграничные территории, а также Центральную Россию.
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москва, тверская область, происшествия, сергей собянин, калужская область, истринский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Тверская область, Происшествия, Сергей Собянин, Калужская область, Истринский район, Безопасность
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тверской области
Собянин: силы ПВО уничтожили БПЛА в Тверской области, летевший на Москву
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Российские военные сорвали попытки атаковать Москву беспилотниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале
.
"Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы", — говорится в публикации.
В правительстве Тверской области уточнили, что дрон был уничтожен в Конаковском районе, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее сегодня Собянин сообщал об уничтожении дронов в Калужской области
и в Истринском районе
Подмосковья. В результате падения обломков получил повреждения бытовой объект.
Столичные аэропорты временно приостанавливали работу, сейчас все ограничения сняты.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар приходится на приграничные территории, а также Центральную Россию.
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