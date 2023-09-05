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Над Калужской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:17 05.09.2023 (обновлено: 05:20 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894211445.html
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник
В ночь на 5 сентября пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника на территории России, аппарат уничтожен над Калужской областью, сообщили во РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T04:17
2023-09-05T05:20
специальная военная операция на украине
россия
калужская область
происшествия
безопасность
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В ночь на 5 сентября пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника на территории России, аппарат уничтожен над Калужской областью, сообщили во вторник в Минобороны."Пятого сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — говорится в сообщении.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
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россия, калужская область, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калужская область, Происшествия, Безопасность
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Калужской областью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В ночь на 5 сентября пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника на территории России, аппарат уничтожен над Калужской областью, сообщили во вторник в Минобороны.
"Пятого сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — говорится в сообщении.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКалужская областьПроисшествияБезопасность
 
 
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