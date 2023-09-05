https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894211445.html

Над Калужской областью сбили украинский беспилотник

Над Калужской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023

Над Калужской областью сбили украинский беспилотник

В ночь на 5 сентября пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника на территории России, аппарат уничтожен над Калужской областью, сообщили во РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T04:17

2023-09-05T04:17

2023-09-05T05:20

специальная военная операция на украине

россия

калужская область

происшествия

безопасность

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В ночь на 5 сентября пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника на территории России, аппарат уничтожен над Калужской областью, сообщили во вторник в Минобороны."Пятого сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — говорится в сообщении.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html

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россия, калужская область, происшествия, безопасность