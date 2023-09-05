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ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области - РИА Новости, 05.09.2023
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10:12 05.09.2023 (обновлено: 10:58 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/belgorod-1894231822.html
ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области
ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области
Украинские военные 4 сентября обстреляли территорию Белгородской области около 60 раз, это почти в два раза меньше, чем днем ранее, следует из информационной... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:12
2023-09-05T10:58
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Украинские военные 4 сентября обстреляли территорию Белгородской области около 60 раз, это почти в два раза меньше, чем днем ранее, следует из информационной сводки, опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым в Telegram-канале.В понедельник украинские военные выпустили 59 снарядов различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, а также сбросили три взрывных устройства с беспилотника. За предыдущие сутки ВСУ выпустили по региону 115 боеприпасов."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — четыре, по селу Нехотеевка — два артиллерийских снаряда", — написал Гладков. В Волоконовском районе восемь раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В хуторе Плотвянка с беспилотника сброшено три осколочных боеприпаса. В Грайворонском городском округе семь раз из миномета обстреляна окраина села Безымено. В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, зафиксировано десять прилетов. По хутору Балки ВСУ выпустили девять минометных снарядов, по селу Середа — четыре, по селу Муром — три, по хутору Марьино — два минометных снаряда.В Краснояружском районе по селу Староселье выпустили один артиллерийский снаряд, по окраине села — еще два. Пострадавших нет, но в результате обстрела получила повреждения линия электропередачи, которую позже восстановили. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230903/bespilotnik-1893927411.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области

ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области в два раза

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО Град со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Украинские военные 4 сентября обстреляли территорию Белгородской области около 60 раз, это почти в два раза меньше, чем днем ранее, следует из информационной сводки, опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым в Telegram-канале.
В понедельник украинские военные выпустили 59 снарядов различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, а также сбросили три взрывных устройства с беспилотника. За предыдущие сутки ВСУ выпустили по региону 115 боеприпасов.
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Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — четыре, по селу Нехотеевка — два артиллерийских снаряда", — написал Гладков.
В Волоконовском районе восемь раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В хуторе Плотвянка с беспилотника сброшено три осколочных боеприпаса. В Грайворонском городском округе семь раз из миномета обстреляна окраина села Безымено.
В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, зафиксировано десять прилетов. По хутору Балки ВСУ выпустили девять минометных снарядов, по селу Середа — четыре, по селу Муром — три, по хутору Марьино — два минометных снаряда.
В Краснояружском районе по селу Староселье выпустили один артиллерийский снаряд, по окраине села — еще два. Пострадавших нет, но в результате обстрела получила повреждения линия электропередачи, которую позже восстановили.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ
30 августа, 10:59
 
Белгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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