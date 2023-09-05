https://ria.ru/20230905/belgorod-1894231822.html

ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области

ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области - РИА Новости, 05.09.2023

ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области

Украинские военные 4 сентября обстреляли территорию Белгородской области около 60 раз, это почти в два раза меньше, чем днем ранее, следует из информационной... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:12

2023-09-05T10:12

2023-09-05T10:58

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Украинские военные 4 сентября обстреляли территорию Белгородской области около 60 раз, это почти в два раза меньше, чем днем ранее, следует из информационной сводки, опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым в Telegram-канале.В понедельник украинские военные выпустили 59 снарядов различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, а также сбросили три взрывных устройства с беспилотника. За предыдущие сутки ВСУ выпустили по региону 115 боеприпасов."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — четыре, по селу Нехотеевка — два артиллерийских снаряда", — написал Гладков. В Волоконовском районе восемь раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В хуторе Плотвянка с беспилотника сброшено три осколочных боеприпаса. В Грайворонском городском округе семь раз из миномета обстреляна окраина села Безымено. В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, зафиксировано десять прилетов. По хутору Балки ВСУ выпустили девять минометных снарядов, по селу Середа — четыре, по селу Муром — три, по хутору Марьино — два минометных снаряда.В Краснояружском районе по селу Староселье выпустили один артиллерийский снаряд, по окраине села — еще два. Пострадавших нет, но в результате обстрела получила повреждения линия электропередачи, которую позже восстановили. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230903/bespilotnik-1893927411.html

https://ria.ru/20230830/svet-1893089808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность