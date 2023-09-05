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Байден проигнорировал вопросы журналистов о поездке Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 05.09.2023
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01:26 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/bayden-1894205820.html
Байден проигнорировал вопросы журналистов о поездке Ким Чен Ына в Россию
Байден проигнорировал вопросы журналистов о поездке Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 05.09.2023
Байден проигнорировал вопросы журналистов о поездке Ким Чен Ына в Россию
Президент США Джо Байден проигнорировал вопросы журналистов о сообщениях американских СМИ относительно планов лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре посетить Россию РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T01:26
2023-09-05T01:26
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден проигнорировал вопросы журналистов о сообщениях американских СМИ относительно планов лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пройдя мимо с улыбкой, сообщает пул журналистов Белого дома. "Хотя он и улыбнулся пулу, он не ответил на выкрикиваемые вопросы о сообщениях относительно встречи Ким Чен Ына с Путиным", - говорится в сообщении. В понедельник американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с российским лидером. По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения "возможности поставок России большего количества вооружений" и другого военного сотрудничества. КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема якобы поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20230904/bayden-1894156406.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден проигнорировал вопросы журналистов о поездке Ким Чен Ына в Россию

Байден улыбкой ответил на вопрос журналистов о поездке лидера КНДР в Россию

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден проигнорировал вопросы журналистов о сообщениях американских СМИ относительно планов лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пройдя мимо с улыбкой, сообщает пул журналистов Белого дома.
«
"Хотя он и улыбнулся пулу, он не ответил на выкрикиваемые вопросы о сообщениях относительно встречи Ким Чен Ына с Путиным", - говорится в сообщении.
В понедельник американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с российским лидером.
По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения "возможности поставок России большего количества вооружений" и другого военного сотрудничества.
КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений.
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Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ.
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема якобы поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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