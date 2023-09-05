https://ria.ru/20230905/barnaul-1894269027.html
Житель Барнаула заявил о минировании здания налоговой инспекции
Житель Барнаула заявил о минировании здания налоговой инспекции - РИА Новости, 05.09.2023
Житель Барнаула заявил о минировании здания налоговой инспекции
Житель Барнаула парализовал работу налоговой инспекции, заявив, что принес бомбу, при проверке взрывного устройства не нашли, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:39
2023-09-05T12:39
2023-09-05T12:39
россия
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 5 сен - РИА Новости. Житель Барнаула парализовал работу налоговой инспекции, заявив, что принес бомбу, при проверке взрывного устройства не нашли, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД. "В дежурную часть отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу поступило сообщение о происшествии в здании налоговой службы в краевой столице. По предварительным данным, один из посетителей учреждения в ходе конфликтной ситуации сообщил о якобы имеющемся у него взрывном устройстве", - говорится в сообщении. Полицейские осмотрели здание и прилегающую территорию. Предметов, представляющих опасности, не обнаружено. "Сотрудники полиции установили личность мужчины, это ранее судимый житель краевой столицы 1975 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства по данному факту, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, барнаул, происшествия
Россия, Барнаул, Происшествия
Житель Барнаула заявил о минировании здания налоговой инспекции
Житель Барнаула парализовал работу налоговой инспекции, заявив, что принес бомбу
БАРНАУЛ, 5 сен - РИА Новости. Житель Барнаула парализовал работу налоговой инспекции, заявив, что принес бомбу, при проверке взрывного устройства не нашли, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
"В дежурную часть отдела полиции по Центральному району УМВД России
по Барнаулу поступило сообщение о происшествии в здании налоговой службы в краевой столице. По предварительным данным, один из посетителей учреждения в ходе конфликтной ситуации сообщил о якобы имеющемся у него взрывном устройстве", - говорится в сообщении.
Полицейские осмотрели здание и прилегающую территорию. Предметов, представляющих опасности, не обнаружено.
"Сотрудники полиции установили личность мужчины, это ранее судимый житель краевой столицы 1975 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства по данному факту, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - отмечают в пресс-службе.
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