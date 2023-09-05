https://ria.ru/20230905/azov-1894356377.html

Суд заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"*

Суд заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"* - РИА Новости, 05.09.2023

Суд заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"*

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе в составе... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:27

2023-09-05T17:27

2023-09-05T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

ростов-на-дону

донецкая народная республика

донбасс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады "Азов"*, при отсутствии подсудимых, рассказали журналистам в пресс-службе суда. "В закрытом режиме принято решение на основании ответа прокурора о месте нахождения подсудимых рассматривать дело в отсутствии подсудимых", - говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце апреля. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых. В ходе предыдущих заседаний прокурор сообщал, что ответ пока не получен. Как сообщалось ранее, в августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде ДНР все пятеро иностранных граждан заявляли, что не согласны с обвинением и не признали свою вину. В ходе первого заседания по делу в Ростове-на-Дону судья сообщил, что "из ГСИН Министерства юстиции ДНР поступили сообщения, из которых предусматривается, что указанные лица в соответствии с постановлением государственного комитета обороны ДНР от 20 сентября 2022 года "О некоторых вопросах передачи пленных" переданы уполномоченным лицам".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230901/maruipol-1893757829.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230831/krasnolimanskoe-1893303131.html

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в мире, ростов-на-дону, донецкая народная республика, донбасс