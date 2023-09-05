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Суд заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"* - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 05.09.2023 (обновлено: 17:35 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/azov-1894356377.html
Суд заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"*
Суд заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"* - РИА Новости, 05.09.2023
Суд заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"*
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе в составе... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:27
2023-09-05T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
ростов-на-дону
донецкая народная республика
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады "Азов"*, при отсутствии подсудимых, рассказали журналистам в пресс-службе суда. "В закрытом режиме принято решение на основании ответа прокурора о месте нахождения подсудимых рассматривать дело в отсутствии подсудимых", - говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце апреля. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых. В ходе предыдущих заседаний прокурор сообщал, что ответ пока не получен. Как сообщалось ранее, в августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде ДНР все пятеро иностранных граждан заявляли, что не согласны с обвинением и не признали свою вину. В ходе первого заседания по делу в Ростове-на-Дону судья сообщил, что "из ГСИН Министерства юстиции ДНР поступили сообщения, из которых предусматривается, что указанные лица в соответствии с постановлением государственного комитета обороны ДНР от 20 сентября 2022 года "О некоторых вопросах передачи пленных" переданы уполномоченным лицам".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230901/maruipol-1893757829.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230831/krasnolimanskoe-1893303131.html
ростов-на-дону
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, ростов-на-дону, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ростов-на-Дону, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Суд заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"*

Суд в Ростове-на-Дону заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"

© РИА Новости / Руслан КривобокМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Молоток судьи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады "Азов"*, при отсутствии подсудимых, рассказали журналистам в пресс-службе суда.
"В закрытом режиме принято решение на основании ответа прокурора о месте нахождения подсудимых рассматривать дело в отсутствии подсудимых", - говорится в сообщении.
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Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце апреля. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых. В ходе предыдущих заседаний прокурор сообщал, что ответ пока не получен.
Как сообщалось ранее, в августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".
Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде ДНР все пятеро иностранных граждан заявляли, что не согласны с обвинением и не признали свою вину.
В ходе первого заседания по делу в Ростове-на-Дону судья сообщил, что "из ГСИН Министерства юстиции ДНР поступили сообщения, из которых предусматривается, что указанные лица в соответствии с постановлением государственного комитета обороны ДНР от 20 сентября 2022 года "О некоторых вопросах передачи пленных" переданы уполномоченным лицам".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРостов-на-ДонуДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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