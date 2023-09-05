Суд заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"*
Суд в Ростове-на-Дону заочно рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"
Молоток судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады "Азов"*, при отсутствии подсудимых, рассказали журналистам в пресс-службе суда.
"В закрытом режиме принято решение на основании ответа прокурора о месте нахождения подсудимых рассматривать дело в отсутствии подсудимых", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце апреля. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых. В ходе предыдущих заседаний прокурор сообщал, что ответ пока не получен.
Как сообщалось ранее, в августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".
Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде ДНР все пятеро иностранных граждан заявляли, что не согласны с обвинением и не признали свою вину.
В ходе первого заседания по делу в Ростове-на-Дону судья сообщил, что "из ГСИН Министерства юстиции ДНР поступили сообщения, из которых предусматривается, что указанные лица в соответствии с постановлением государственного комитета обороны ДНР от 20 сентября 2022 года "О некоторых вопросах передачи пленных" переданы уполномоченным лицам".
* Запрещенная в России террористическая организация.