https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html

Китай второй месяц подряд поставляет в Россию автомобили на рекордную сумму

Китай второй месяц подряд поставляет в Россию автомобили на рекордную сумму - РИА Новости, 05.09.2023

Китай второй месяц подряд поставляет в Россию автомобили на рекордную сумму

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, следует из анализа РИА... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:21

2023-09-05T07:21

2023-09-05T07:21

экономика

авто

китай

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Согласно данным ведомства, в июле в Россию было поставлено легковых автомобилей на 1,06 миллиарда долларов против 1,03 миллиарда месяцем ранее. Это стало крупнейшей в истории месячной поставкой в Россию авто из Китая. Россия является крупнейшим направлением экспорта автомобилей для Китая с долей в 16,8%. Великобритания занимает второе место с 7,7%, а Испания - третье с 5,2%. В топ-5 также входят Бельгия (5,1%) и Мексика (4,9%). Всего в июле Китай нарастил поставки легковых машин на международные рынки на 11,4% по сравнению с июнем и в 1,9 раза в годовом выражении - до 6,33 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230904/avtovaz-1894066687.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, авто, китай, россия