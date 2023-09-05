https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html
Китай второй месяц подряд поставляет в Россию автомобили на рекордную сумму
Китай второй месяц подряд поставляет в Россию автомобили на рекордную сумму - РИА Новости, 05.09.2023
Китай второй месяц подряд поставляет в Россию автомобили на рекордную сумму
Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, следует из анализа РИА... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:21
2023-09-05T07:21
2023-09-05T07:21
экономика
авто
китай
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Согласно данным ведомства, в июле в Россию было поставлено легковых автомобилей на 1,06 миллиарда долларов против 1,03 миллиарда месяцем ранее. Это стало крупнейшей в истории месячной поставкой в Россию авто из Китая. Россия является крупнейшим направлением экспорта автомобилей для Китая с долей в 16,8%. Великобритания занимает второе место с 7,7%, а Испания - третье с 5,2%. В топ-5 также входят Бельгия (5,1%) и Мексика (4,9%). Всего в июле Китай нарастил поставки легковых машин на международные рынки на 11,4% по сравнению с июнем и в 1,9 раза в годовом выражении - до 6,33 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230904/avtovaz-1894066687.html
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РИА Новости
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экономика, авто, китай, россия
Экономика, Авто, Китай, Россия
Китай второй месяц подряд поставляет в Россию автомобили на рекордную сумму
Китай в июле поставил в Россию автомобилей на 1,06 миллиарда долларов
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Согласно данным ведомства, в июле в Россию было поставлено легковых автомобилей на 1,06 миллиарда долларов против 1,03 миллиарда месяцем ранее. Это стало крупнейшей в истории месячной поставкой в Россию авто из Китая.
Россия является крупнейшим направлением экспорта автомобилей для Китая с долей в 16,8%. Великобритания
занимает второе место с 7,7%, а Испания
- третье с 5,2%. В топ-5 также входят Бельгия
(5,1%) и Мексика
(4,9%).
Всего в июле Китай нарастил поставки легковых машин на международные рынки на 11,4% по сравнению с июнем и в 1,9 раза в годовом выражении - до 6,33 миллиарда долларов.
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