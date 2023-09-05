https://ria.ru/20230905/avtokran-1894247538.html

Ивановский "Автокран" за пять лет увеличил производство в 5 раз

Ивановский "Автокран" за пять лет увеличил производство в 5 раз - РИА Новости, 05.09.2023

Ивановский "Автокран" за пять лет увеличил производство в 5 раз

Старейший машиностроительный завод "Автокран" в Ивановской области за последние 5 лет нарастил объем производства автомобильных кранов в пять раз и осваивает... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:25

2023-09-05T11:25

2023-09-05T11:26

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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ИВАНОВО, 5 сен – РИА Новости. Старейший машиностроительный завод "Автокран" в Ивановской области за последние 5 лет нарастил объем производства автомобильных кранов в пять раз и осваивает выпуск новой продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "После тяжелого периода 2014-2016 годов, когда завод находился в вынужденном простое, началось возрождение флагмана машиностроения Ивановской области. При поддержке губернатора области Станислава Воскресенского в 2017 году полностью ликвидировали задолженность по заработной плате перед работниками за несколько последних лет в сумме порядка 180 миллионов рублей. Сейчас предприятие поэтапно наращивает свою долю рынка крановой техники, дилерскую сеть и сеть центров обслуживания", – сказал собеседник агентства. В этом году, по его словам, при поддержке Минпромторга России на "Автокране" разработали и изготовили первые пожарные телескопические подъемники. Они оснащены люлькой с высотой подъема до 32 метров и грузоподъемностью 350 килограммов, жестко закрепленными лестничными маршами и системой доставки на высоту пожаротушащих смесей. Серийное производство импортозамещающей продукции начнут с 2024 года. Губернатор области вместе с рабочими "Автокрана" подвел итоги пятилетней работы. "У нас, напомню, в 2017 году из-за простоев ноль кранов было. В 2018 году – 150 кранов, сейчас руководство говорит – уже 450 в прошлом году, и на этот год 500 кранов. То есть предприятие устойчиво развивается, чему я рад. В 2024 году по выпуску кранов будет уже пятикратный рост", – приводит пресс-служба слова Воскресенского. В планах предприятия на 2024 год – рост производства на 50% и выпуск 750 автомобильных кранов.

https://ria.ru/20230814/festival-1890078229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия