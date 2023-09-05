https://ria.ru/20230905/avto-1894236904.html

Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли в 2,6 раза

Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли в 2,6 раза - РИА Новости, 05.09.2023

Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли в 2,6 раза

В августе в России продали в 2,6 раза больше легковых автомобилей, чем год назад, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:36

2023-09-05T10:36

2023-09-05T13:19

экономика

авто

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автостат

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В августе в России продали в 2,6 раза больше легковых автомобилей, чем год назад, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "В августе 2023 года в России был продан 109 731 новый легковой автомобиль, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года", — отмечает агентство со ссылкой на данные ППК и с учетом собственной сегментации.В целом за восемь месяцев было продано 606 952 новых легковых машин — это на 41 процент больше, чем за тот же период прошлого года. "И тут в плюсе находятся отечественная Lada и все производители из КНР, а падение зафиксировано у Kia (минус 53,2 процента), Hyundai (минус 54,3 процента) и Toyota (минус 34,4 процента)", — добавили эксперты. Лидером российского рынка остается Lada — ее доля в августе превысила 26 процентов (год назад было около 37). По данным "Автостата", всего продано 28 721 новых легковых авто этого бренда. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский Chery (13 412 штук). В пятерку попали также китайские Haval (10 979 штук), Geely (8838 штук) и Changan (6869 штук). Что касается самых популярных моделей, то первенство сохраняется за Lada Granta: в августе продано 16 037 машин (рост на 41,9 процента по сравнению с прошлым августом). На втором месте Chery Tiggo 7 PRO Max — 6092 автомобиля. Первую тройку замыкает Haval Jolion — 5284 штуки (рост в 2,6 раза), а за ним следуют Lada Vesta — 5128 (рост в 2,7 раза) и Omoda C5 — 4 632.

https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, автостат