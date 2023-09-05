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Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли в 2,6 раза - РИА Новости, 05.09.2023
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10:36 05.09.2023 (обновлено: 13:19 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/avto-1894236904.html
Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли в 2,6 раза
Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли в 2,6 раза - РИА Новости, 05.09.2023
Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли в 2,6 раза
В августе в России продали в 2,6 раза больше легковых автомобилей, чем год назад, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:36
2023-09-05T13:19
экономика
авто
россия
автостат
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В августе в России продали в 2,6 раза больше легковых автомобилей, чем год назад, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". &quot;В августе 2023 года в России был продан 109 731 новый легковой автомобиль, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года&quot;, — отмечает агентство со ссылкой на данные ППК и с учетом собственной сегментации.В целом за восемь месяцев было продано 606 952 новых легковых машин — это на 41 процент больше, чем за тот же период прошлого года. "И тут в плюсе находятся отечественная Lada и все производители из КНР, а падение зафиксировано у Kia (минус 53,2 процента), Hyundai (минус 54,3 процента) и Toyota (минус 34,4 процента)", — добавили эксперты. Лидером российского рынка остается Lada — ее доля в августе превысила 26 процентов (год назад было около 37). По данным "Автостата", всего продано 28 721 новых легковых авто этого бренда. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский Chery (13 412 штук). В пятерку попали также китайские Haval (10 979 штук), Geely (8838 штук) и Changan (6869 штук). Что касается самых популярных моделей, то первенство сохраняется за Lada Granta: в августе продано 16 037 машин (рост на 41,9 процента по сравнению с прошлым августом). На втором месте Chery Tiggo 7 PRO Max — 6092 автомобиля. Первую тройку замыкает Haval Jolion — 5284 штуки (рост в 2,6 раза), а за ним следуют Lada Vesta — 5128 (рост в 2,7 раза) и Omoda C5 — 4 632.
https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html
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экономика, авто, россия, автостат
Экономика, Авто, Россия, Автостат
Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли в 2,6 раза

"Автостат": продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 раза

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает машину
Покупатель осматривает машину - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В августе в России продали в 2,6 раза больше легковых автомобилей, чем год назад, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
«

"В августе 2023 года в России был продан 109 731 новый легковой автомобиль, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года", — отмечает агентство со ссылкой на данные ППК и с учетом собственной сегментации.

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В целом за восемь месяцев было продано 606 952 новых легковых машин — это на 41 процент больше, чем за тот же период прошлого года.
"И тут в плюсе находятся отечественная Lada и все производители из КНР, а падение зафиксировано у Kia (минус 53,2 процента), Hyundai (минус 54,3 процента) и Toyota (минус 34,4 процента)", — добавили эксперты.
Лидером российского рынка остается Lada — ее доля в августе превысила 26 процентов (год назад было около 37). По данным "Автостата", всего продано 28 721 новых легковых авто этого бренда. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский Chery (13 412 штук). В пятерку попали также китайские Haval (10 979 штук), Geely (8838 штук) и Changan (6869 штук).
Что касается самых популярных моделей, то первенство сохраняется за Lada Granta: в августе продано 16 037 машин (рост на 41,9 процента по сравнению с прошлым августом). На втором месте Chery Tiggo 7 PRO Max — 6092 автомобиля. Первую тройку замыкает Haval Jolion — 5284 штуки (рост в 2,6 раза), а за ним следуют Lada Vesta — 5128 (рост в 2,7 раза) и Omoda C5 — 4 632.
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