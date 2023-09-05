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В Подмосковье машина полиции столкнулась с фурой, есть погибшие
В Подмосковье машина полиции столкнулась с фурой, есть погибшие - РИА Новости, 05.09.2023
В Подмосковье машина полиции столкнулась с фурой, есть погибшие
Машина полиции столкнулась с фурой в Серебряных Прудах в Подмосковье, погибли двое сотрудников Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба областного главка... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T23:08
2023-09-05T23:08
2023-09-05T23:08
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Машина полиции столкнулась с фурой в Серебряных Прудах в Подмосковье, погибли двое сотрудников Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба областного главка полиции. "В результате ДТП в городском округе Серебряные Пруды погибли два сотрудника Госавтоинспекции... Сегодня примерно в 19.30 на 157 километре автодороги "Каспий" произошло столкновение служебной легковой автомашины и грузового автомобиля. В результате ДТП от полученных травм сотрудники погибли", - сообщает ведомство в телеграм-канале. В главке добавили, что оба погибших были лейтенантами полиции. Их семьям окажут всю необходимую помощь, заверили в ведомстве.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, авто, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье машина полиции столкнулась с фурой, есть погибшие
В Подмосковье при столкновении машины с фурой погибли два сотрудника ГИБДД