https://ria.ru/20230905/avariya-1894417687.html

В Подмосковье машина полиции столкнулась с фурой, есть погибшие

В Подмосковье машина полиции столкнулась с фурой, есть погибшие - РИА Новости, 05.09.2023

В Подмосковье машина полиции столкнулась с фурой, есть погибшие

Машина полиции столкнулась с фурой в Серебряных Прудах в Подмосковье, погибли двое сотрудников Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба областного главка... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T23:08

2023-09-05T23:08

2023-09-05T23:08

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Машина полиции столкнулась с фурой в Серебряных Прудах в Подмосковье, погибли двое сотрудников Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба областного главка полиции. "В результате ДТП в городском округе Серебряные Пруды погибли два сотрудника Госавтоинспекции... Сегодня примерно в 19.30 на 157 километре автодороги "Каспий" произошло столкновение служебной легковой автомашины и грузового автомобиля. В результате ДТП от полученных травм сотрудники погибли", - сообщает ведомство в телеграм-канале. В главке добавили, что оба погибших были лейтенантами полиции. Их семьям окажут всю необходимую помощь, заверили в ведомстве.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, московская область (подмосковье)