https://ria.ru/20230905/assanzh-1894297754.html

Австралийские политики заявили о намерении добиваться освобождения Ассанжа

Австралийские политики заявили о намерении добиваться освобождения Ассанжа - РИА Новости, 05.09.2023

Австралийские политики заявили о намерении добиваться освобождения Ассанжа

Группа австралийских политиков отправится в этом месяце в США добиваться освобождения главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого американцы хотят... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:30

2023-09-05T14:30

2023-09-05T14:30

в мире

австралия

сша

великобритания

джулиан ассанж

wikileaks

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/24/1563792496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b03755c86a69085fa200cbb1ab60e90b.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Группа австралийских политиков отправится в этом месяце в США добиваться освобождения главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого американцы хотят экстрадировать из Великобритании, обвиняя его в шпионаже, сообщил во вторник телеканал ABC. Ассанжу, который через WikiLeaks публиковал утечки секретных документов, в Соединенных Штатах грозит 175 лет тюрьмы. Независимый депутат парламента Австралии Моник Райан заявила в эфире ABC, что "теперь настало время для правительства Австралии защитить гражданина страны, который действовал как журналист". "Важно давить на правительство США, и мы передадим американским гражданам, насколько сильны чувства австралийцев по этому вопросу", - сказала Райан. По ее данным, Ассанж страдает от проблем со здоровьем. В 2010 году сайт WikiLeaks предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

https://ria.ru/20230711/assanzh-1883412719.html

австралия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австралия, сша, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks