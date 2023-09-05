https://ria.ru/20230905/assanzh-1894297754.html
Австралийские политики заявили о намерении добиваться освобождения Ассанжа
Австралийские политики заявили о намерении добиваться освобождения Ассанжа - РИА Новости, 05.09.2023
Австралийские политики заявили о намерении добиваться освобождения Ассанжа
Группа австралийских политиков отправится в этом месяце в США добиваться освобождения главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого американцы хотят... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:30
2023-09-05T14:30
2023-09-05T14:30
в мире
австралия
сша
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/24/1563792496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b03755c86a69085fa200cbb1ab60e90b.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Группа австралийских политиков отправится в этом месяце в США добиваться освобождения главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого американцы хотят экстрадировать из Великобритании, обвиняя его в шпионаже, сообщил во вторник телеканал ABC. Ассанжу, который через WikiLeaks публиковал утечки секретных документов, в Соединенных Штатах грозит 175 лет тюрьмы. Независимый депутат парламента Австралии Моник Райан заявила в эфире ABC, что "теперь настало время для правительства Австралии защитить гражданина страны, который действовал как журналист". "Важно давить на правительство США, и мы передадим американским гражданам, насколько сильны чувства австралийцев по этому вопросу", - сказала Райан. По ее данным, Ассанж страдает от проблем со здоровьем. В 2010 году сайт WikiLeaks предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
https://ria.ru/20230711/assanzh-1883412719.html
австралия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/24/1563792496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3182a9263c272da2e9ccd121430e5b32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, сша, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, Австралия, США, Великобритания, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Австралийские политики заявили о намерении добиваться освобождения Ассанжа
Группа политиков из Австралии будет добиваться в США освобождения Ассанжа
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Группа австралийских политиков отправится в этом месяце в США добиваться освобождения главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого американцы хотят экстрадировать из Великобритании, обвиняя его в шпионаже, сообщил во вторник телеканал ABC.
Ассанжу, который через WikiLeaks публиковал утечки секретных документов, в Соединенных Штатах грозит 175 лет тюрьмы.
Независимый депутат парламента Австралии Моник Райан заявила в эфире ABC, что "теперь настало время для правительства Австралии защитить гражданина страны, который действовал как журналист".
"Важно давить на правительство США, и мы передадим американским гражданам, насколько сильны чувства австралийцев по этому вопросу", - сказала Райан. По ее данным, Ассанж страдает от проблем со здоровьем.
В 2010 году сайт WikiLeaks предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде
в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Жена Ассанжа заявила, что его здоровье постоянно ухудшается