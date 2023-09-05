https://ria.ru/20230905/assange-1894420780.html

Франция отказала Ассанжу в праве просить политическое убежище

Франция отказала Ассанжу в праве просить политическое убежище - РИА Новости, 05.09.2023

Франция отказала Ассанжу в праве просить политическое убежище

Суд Франции во вторник отклонил обращение о возможности запросить политическое убежище для главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T23:54

2023-09-05T23:54

2023-09-05T23:54

франция

багдад (город)

лондон

в мире

джулиан ассанж

евросоюз

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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Суд Франции во вторник отклонил обращение о возможности запросить политическое убежище для главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося в лондонской тюрьме, сообщило агентство Франс Пресс. "Условия ограничения его свободы не позволяют сделать исключение из нормы французского права, которое требует присутствия запрашивающего на национальной территории или территории ЕС", - говорится в распоряжении суда Кретейя, которое цитирует агентство. В марте ассоциация Robin des Lois обратилась к Франции с просьбой "привлечь все средства" и позволить Ассанжу подать прошение на предоставление политического убежища, несмотря на данное правило. Как сообщили в ассоциации, они не планируют подавать апелляцию на решение суда, но призывают министра юстиции Франции Эрика Дюпона-Моретти, бывшего адвоката Ассанжа, "заняться этим вопросом". В июле депутаты коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) в нацсобрании Франции представили проект резолюции о необходимости предоставления политического убежища Ассанжу. Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20230711/assanzh-1883412719.html

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багдад (город)

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франция, багдад (город), лондон, в мире, джулиан ассанж, евросоюз