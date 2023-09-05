Франция отказала Ассанжу в праве просить политическое убежище
AFP: во Франции суд отказал Ассанжу в праве просить политическое убежище
© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Суд Франции во вторник отклонил обращение о возможности запросить политическое убежище для главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося в лондонской тюрьме, сообщило агентство Франс Пресс.
"Условия ограничения его свободы не позволяют сделать исключение из нормы французского права, которое требует присутствия запрашивающего на национальной территории или территории ЕС", - говорится в распоряжении суда Кретейя, которое цитирует агентство.
В марте ассоциация Robin des Lois обратилась к Франции с просьбой "привлечь все средства" и позволить Ассанжу подать прошение на предоставление политического убежища, несмотря на данное правило. Как сообщили в ассоциации, они не планируют подавать апелляцию на решение суда, но призывают министра юстиции Франции Эрика Дюпона-Моретти, бывшего адвоката Ассанжа, "заняться этим вопросом".
В июле депутаты коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) в нацсобрании Франции представили проект резолюции о необходимости предоставления политического убежища Ассанжу.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.