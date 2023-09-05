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АСЕАН не должна стать ареной деструктивного соперничества, заявил Видодо - РИА Новости, 05.09.2023
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10:05 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/asean-1894230950.html
АСЕАН не должна стать ареной деструктивного соперничества, заявил Видодо
АСЕАН не должна стать ареной деструктивного соперничества, заявил Видодо - РИА Новости, 05.09.2023
АСЕАН не должна стать ареной деструктивного соперничества, заявил Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 43-й саммит стран АСЕАН в Джакарте, заявив, что ни одна страна не должна пытаться превратить Ассоциацию государств... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:05
2023-09-05T10:05
в мире
индонезия
юго-восточная азия
джоко видодо
сеттха тхависин
таиланд
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 43-й саммит стран АСЕАН в Джакарте, заявив, что ни одна страна не должна пытаться превратить Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии в арену разрушительного соперничества. Слова Видодо приводит индонезийское агентство ANTARA."Мы должны превратить "корабль" АСЕАН в место для развития сотрудничества в надежде на достижение процветания, стабильности и мира не только для региона, но и для мира в целом", - отметил президент во время открытия сессии саммита.Глава индонезийского государства подчеркнул, что лидеры АСЕАН согласились "не позволять никаким сторонам использовать регион Юго-Восточной Азии в качестве площадки в своей борьбе за власть и влияние". "Мировой океан слишком огромен, чтобы плавать в одиночку. В нашем путешествии мы встретим "корабли" партнеров АСЕАН. Давайте работать рука об руку, чтобы реализовать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, чтобы вместе плыть к эпицентру роста", - заключил президент. Индонезия принимает 43-й саммит АСЕАН в качестве председателя блока в 2023 году, придерживаясь темы "АСЕАН имеет значение: эпицентр роста". В этом году Индонезия в пятый раз председательствует в ассоциации. В саммите принимают участие главы государств и правительств Брунея, Камбоджи, Малайзии, Сингапура, Филиппин и Вьетнама. Таиланд делегирует на саммит генерального секретаря своего министерства иностранных дел, поскольку премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин и его кабинет будут приведены к присяге только во вторник. Тем временем премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао примет участие в 43-м саммите в качестве наблюдателя. Кроме того, Индонезия также пригласила Бангладеш в качестве председателя Ассоциации стран Индийского океана (IORA) и Острова Кука в качестве председателя Форума тихоокеанских островов (PIF). Что касается Мьянмы, АСЕАН не разрешила политическим посланникам страны присутствовать на саммите, что соответствует общим настроениям ассоциации, направленным против военного правительства Мьянмы.
https://ria.ru/20230808/asean-1888833872.html
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в мире, индонезия, юго-восточная азия, джоко видодо, сеттха тхависин, таиланд
В мире, Индонезия, Юго-Восточная Азия, Джоко Видодо, Сеттха Тхависин, Таиланд
АСЕАН не должна стать ареной деструктивного соперничества, заявил Видодо

Видодо: АСЕАН не должна стать площадкой для разрушительного соперничества

© AP Photo / Indonesian Presidential Palace/Muchlis JrПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Indonesian Presidential Palace/Muchlis Jr
Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 43-й саммит стран АСЕАН в Джакарте, заявив, что ни одна страна не должна пытаться превратить Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии в арену разрушительного соперничества. Слова Видодо приводит индонезийское агентство ANTARA.
«
"Мы должны превратить "корабль" АСЕАН в место для развития сотрудничества в надежде на достижение процветания, стабильности и мира не только для региона, но и для мира в целом", - отметил президент во время открытия сессии саммита.
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Глава индонезийского государства подчеркнул, что лидеры АСЕАН согласились "не позволять никаким сторонам использовать регион Юго-Восточной Азии в качестве площадки в своей борьбе за власть и влияние".
«
"Мировой океан слишком огромен, чтобы плавать в одиночку. В нашем путешествии мы встретим "корабли" партнеров АСЕАН. Давайте работать рука об руку, чтобы реализовать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, чтобы вместе плыть к эпицентру роста", - заключил президент.
Индонезия принимает 43-й саммит АСЕАН в качестве председателя блока в 2023 году, придерживаясь темы "АСЕАН имеет значение: эпицентр роста". В этом году Индонезия в пятый раз председательствует в ассоциации. В саммите принимают участие главы государств и правительств Брунея, Камбоджи, Малайзии, Сингапура, Филиппин и Вьетнама.
Таиланд делегирует на саммит генерального секретаря своего министерства иностранных дел, поскольку премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин и его кабинет будут приведены к присяге только во вторник. Тем временем премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао примет участие в 43-м саммите в качестве наблюдателя. Кроме того, Индонезия также пригласила Бангладеш в качестве председателя Ассоциации стран Индийского океана (IORA) и Острова Кука в качестве председателя Форума тихоокеанских островов (PIF).
Что касается Мьянмы, АСЕАН не разрешила политическим посланникам страны присутствовать на саммите, что соответствует общим настроениям ассоциации, направленным против военного правительства Мьянмы.
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В миреИндонезияЮго-Восточная АзияДжоко ВидодоСеттха ТхависинТаиланд
 
 
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