https://ria.ru/20230905/asean-1894230950.html

АСЕАН не должна стать ареной деструктивного соперничества, заявил Видодо

АСЕАН не должна стать ареной деструктивного соперничества, заявил Видодо - РИА Новости, 05.09.2023

АСЕАН не должна стать ареной деструктивного соперничества, заявил Видодо

Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 43-й саммит стран АСЕАН в Джакарте, заявив, что ни одна страна не должна пытаться превратить Ассоциацию государств... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:05

2023-09-05T10:05

2023-09-05T10:05

в мире

индонезия

юго-восточная азия

джоко видодо

сеттха тхависин

таиланд

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 43-й саммит стран АСЕАН в Джакарте, заявив, что ни одна страна не должна пытаться превратить Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии в арену разрушительного соперничества. Слова Видодо приводит индонезийское агентство ANTARA."Мы должны превратить "корабль" АСЕАН в место для развития сотрудничества в надежде на достижение процветания, стабильности и мира не только для региона, но и для мира в целом", - отметил президент во время открытия сессии саммита.Глава индонезийского государства подчеркнул, что лидеры АСЕАН согласились "не позволять никаким сторонам использовать регион Юго-Восточной Азии в качестве площадки в своей борьбе за власть и влияние". "Мировой океан слишком огромен, чтобы плавать в одиночку. В нашем путешествии мы встретим "корабли" партнеров АСЕАН. Давайте работать рука об руку, чтобы реализовать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, чтобы вместе плыть к эпицентру роста", - заключил президент. Индонезия принимает 43-й саммит АСЕАН в качестве председателя блока в 2023 году, придерживаясь темы "АСЕАН имеет значение: эпицентр роста". В этом году Индонезия в пятый раз председательствует в ассоциации. В саммите принимают участие главы государств и правительств Брунея, Камбоджи, Малайзии, Сингапура, Филиппин и Вьетнама. Таиланд делегирует на саммит генерального секретаря своего министерства иностранных дел, поскольку премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин и его кабинет будут приведены к присяге только во вторник. Тем временем премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао примет участие в 43-м саммите в качестве наблюдателя. Кроме того, Индонезия также пригласила Бангладеш в качестве председателя Ассоциации стран Индийского океана (IORA) и Острова Кука в качестве председателя Форума тихоокеанских островов (PIF). Что касается Мьянмы, АСЕАН не разрешила политическим посланникам страны присутствовать на саммите, что соответствует общим настроениям ассоциации, направленным против военного правительства Мьянмы.

https://ria.ru/20230808/asean-1888833872.html

https://ria.ru/20230905/asean-1894127251.html

индонезия

юго-восточная азия

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в мире, индонезия, юго-восточная азия, джоко видодо, сеттха тхависин, таиланд