https://ria.ru/20230905/arest-1894377180.html

Во Владимирской области арестовали водителя, сбившего полицейского

Во Владимирской области арестовали водителя, сбившего полицейского - РИА Новости, 05.09.2023

Во Владимирской области арестовали водителя, сбившего полицейского

Суд заключил под стражу жителя Владимирской области, который обвиняется в том, что сбил полицейского, уходя от погони, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:14

2023-09-05T18:14

2023-09-05T18:14

происшествия

владимирская область

ковров

россия

следственный комитет россии (ск рф)

группа газ

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РЯЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Владимирской области, который обвиняется в том, что сбил полицейского, уходя от погони, сообщило региональное следственное управление СК РФ. УМВД по Владимирской области ранее информировало, что вечером в воскресенье на дороге в Ковровском районе водитель автомобиля "ГАЗ" не остановился по требованию инспекторов ДПС. При этом он совершил наезд на сотрудника ППС, с травмой ноги его доставили в медицинское учреждение. Машину нарушитель бросил в лесу, а сам скрылся. СУСК по региону возбудило уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. По подозрению в преступлении задержан 39-летний житель Коврова, который лишен права управлять транспортными средствами. "Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 39-летнего жителя Коврова, применившего насилие в отношении сотрудника полиции", - сообщается в телеграм-канале СУСК. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20230829/arest-1892982889.html

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ковров

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происшествия, владимирская область, ковров, россия, следственный комитет россии (ск рф), группа газ