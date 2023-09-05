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Во Владимирской области арестовали водителя, сбившего полицейского
Во Владимирской области арестовали водителя, сбившего полицейского - РИА Новости, 05.09.2023
Во Владимирской области арестовали водителя, сбившего полицейского
Суд заключил под стражу жителя Владимирской области, который обвиняется в том, что сбил полицейского, уходя от погони, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:14
2023-09-05T18:14
2023-09-05T18:14
происшествия
владимирская область
ковров
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РЯЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Владимирской области, который обвиняется в том, что сбил полицейского, уходя от погони, сообщило региональное следственное управление СК РФ. УМВД по Владимирской области ранее информировало, что вечером в воскресенье на дороге в Ковровском районе водитель автомобиля "ГАЗ" не остановился по требованию инспекторов ДПС. При этом он совершил наезд на сотрудника ППС, с травмой ноги его доставили в медицинское учреждение. Машину нарушитель бросил в лесу, а сам скрылся. СУСК по региону возбудило уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. По подозрению в преступлении задержан 39-летний житель Коврова, который лишен права управлять транспортными средствами. "Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 39-летнего жителя Коврова, применившего насилие в отношении сотрудника полиции", - сообщается в телеграм-канале СУСК. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение.
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происшествия, владимирская область, ковров, россия, следственный комитет россии (ск рф), группа газ
Происшествия, Владимирская область, Ковров, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Группа ГАЗ
Во Владимирской области арестовали водителя, сбившего полицейского
Суд во Владимирской области арестовал водителя, сбившего полицейского