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Российский рынок акций продолжает умеренный рост в первой половине дня - РИА Новости, 05.09.2023
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12:05 05.09.2023 (обновлено: 12:09 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/aktsii-1894258516.html
Российский рынок акций продолжает умеренный рост в первой половине дня
Российский рынок акций продолжает умеренный рост в первой половине дня - РИА Новости, 05.09.2023
Российский рынок акций продолжает умеренный рост в первой половине дня
Российский рынок акций продолжает умеренный рост и повышается на 0,3% в первой половине вторника, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:05
2023-09-05T12:09
экономика
цены на нефть
московская биржа
ртс
лензолото
brent
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российский рынок акций продолжает умеренный рост и повышается на 0,3% в первой половине вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.46 мск растет на 0,3%, до 3278,62 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,48%, до 1058,27 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,82%, до 88,27 доллара за баррель. В лидерах роста в отсутствие новостей оказались обыкновенные (+33,99%) и привилегированные (+20,06%) акции "Лензолота", привилегированные (+18,82%) акции ТГК-2, акции "Ашинского металлургического завода" (+10,81%). Из более ликвидных бумаг наиболее существенный рост демонстрируют акции "Мосэнерго" (+6,12%), "Селигдара" (+4,76%), ФСК "Россети" (+1,72%), "Инарктики" (+1,38%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит банк "Тинькофф" (+0,88%). Сильнее всего снижаются акции ТМК (-3,18%), Globaltruck (-2,3%), расписки "Русагро" (-2%), акции "Юнипро" (-1,3%), привилегированные акции "Транснефти" (-0,82%) и акции "Северстали" (-0,82%). "Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов. Поддерживающим фактором продолжит выступать ... теряющий позиции рубль. Это должно поддержать бумаги экспортеров, но мы продолжаем отдавать предпочтения акциям внутренних сегментов, так как на данный момент видим в них больший потенциал роста", - говорят аналитики Промсвязьбанка.
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экономика, цены на нефть, московская биржа, ртс, лензолото, brent
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа, РТС, Лензолото, Brent
Российский рынок акций продолжает умеренный рост в первой половине дня

Российский рынок акций продолжает умеренный рост и повышается на 0,3%

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкРоссийская фондовая биржа
Российская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Российская фондовая биржа . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российский рынок акций продолжает умеренный рост и повышается на 0,3% в первой половине вторника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.46 мск растет на 0,3%, до 3278,62 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,48%, до 1058,27 пункта.
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Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,82%, до 88,27 доллара за баррель.
В лидерах роста в отсутствие новостей оказались обыкновенные (+33,99%) и привилегированные (+20,06%) акции "Лензолота", привилегированные (+18,82%) акции ТГК-2, акции "Ашинского металлургического завода" (+10,81%). Из более ликвидных бумаг наиболее существенный рост демонстрируют акции "Мосэнерго" (+6,12%), "Селигдара" (+4,76%), ФСК "Россети" (+1,72%), "Инарктики" (+1,38%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит банк "Тинькофф" (+0,88%).
Сильнее всего снижаются акции ТМК (-3,18%), Globaltruck (-2,3%), расписки "Русагро" (-2%), акции "Юнипро" (-1,3%), привилегированные акции "Транснефти" (-0,82%) и акции "Северстали" (-0,82%).
"Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов. Поддерживающим фактором продолжит выступать ... теряющий позиции рубль. Это должно поддержать бумаги экспортеров, но мы продолжаем отдавать предпочтения акциям внутренних сегментов, так как на данный момент видим в них больший потенциал роста", - говорят аналитики Промсвязьбанка.
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