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Источник: в Ростове-на-Дону украинского агента осудили на 12 лет колонии
Источник: в Ростове-на-Дону украинского агента осудили на 12 лет колонии - РИА Новости, 05.09.2023
Источник: в Ростове-на-Дону украинского агента осудили на 12 лет колонии
Ростовский областной суд во вторник приговорил к 12 годам колонии украинского агента Владислава Понамарева, выдававшего целеуказания для расчетов американских... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:32
2023-09-05T18:32
2023-09-05T18:40
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
безопасность
россия
украина
ростовский областной суд
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд во вторник приговорил к 12 годам колонии украинского агента Владислава Понамарева, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Суд приговорил Понамарева к 12 годам колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.В конце прошлого года ФСБ России объявила о задержании в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских РСЗО HIMARS. По данным ФСБ, это гражданин России и Украины Владислав Понамарев, который "был привлечен службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству". Источник агентства отмечал, что украинские спецслужбы вышли на своего будущего агента через компьютерную игру еще в середине 2021 года, а в 2022 году предложили передавать им информацию. Понамарев придерживался фашистской идеологии и хотел вступить в "Азов"*, но его не взяли, "так как он с территории ДНР".В отношении Понамарева было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Безопасность, Россия, Украина, Ростовский областной суд, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: в Ростове-на-Дону украинского агента осудили на 12 лет колонии
В Ростове-на-Дону приговорили наводчика HIMARS Понамарева к 12 годам колонии