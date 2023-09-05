https://ria.ru/20230905/agent-1894383714.html

Источник: в Ростове-на-Дону украинского агента осудили на 12 лет колонии

Источник: в Ростове-на-Дону украинского агента осудили на 12 лет колонии - РИА Новости, 05.09.2023

Источник: в Ростове-на-Дону украинского агента осудили на 12 лет колонии

Ростовский областной суд во вторник приговорил к 12 годам колонии украинского агента Владислава Понамарева, выдававшего целеуказания для расчетов американских... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:32

2023-09-05T18:32

2023-09-05T18:40

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

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россия

украина

ростовский областной суд

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд во вторник приговорил к 12 годам колонии украинского агента Владислава Понамарева, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Суд приговорил Понамарева к 12 годам колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.В конце прошлого года ФСБ России объявила о задержании в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских РСЗО HIMARS. По данным ФСБ, это гражданин России и Украины Владислав Понамарев, который "был привлечен службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству". Источник агентства отмечал, что украинские спецслужбы вышли на своего будущего агента через компьютерную игру еще в середине 2021 года, а в 2022 году предложили передавать им информацию. Понамарев придерживался фашистской идеологии и хотел вступить в "Азов"*, но его не взяли, "так как он с территории ДНР".В отношении Понамарева было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростов-на-дону, безопасность, россия, украина, ростовский областной суд, ситуация в днр и лнр