https://ria.ru/20230905/afrika-1894380516.html
США стремятся занять место Франции в Африке, считает эксперт
США стремятся занять место Франции в Африке, считает эксперт - РИА Новости, 05.09.2023
США стремятся занять место Франции в Африке, считает эксперт
США стремятся заменить Францию в её бывших африканских колониях для противодействия китайскому влиянию на континенте, рассказал РИА Новости алжирский... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:23
2023-09-05T18:23
2023-09-05T18:24
в мире
цены на нефть
франция
габон
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893342848_0:225:3000:1913_1920x0_80_0_0_a2d92dc9d96a203b3037e6e10aee3309.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. США стремятся заменить Францию в её бывших африканских колониях для противодействия китайскому влиянию на континенте, рассказал РИА Новости алжирский политэкономический эксперт Слама Джеллюль. "Соединенные Штаты работают "под столом", чтобы ослабить присутствие Франции в Африке, с целью заменить его своими компаниями и попытаться конкурировать с Китаем в Африке, потому что Франция гораздо слабее и не способна справиться с этой трудной задачей," – сказал Джеллюль. По словам эксперта, Китай действует на континенте с позиции мягкой силы путём строительства важных инфраструктурных проектов в ряде африканских стран и пользуется ослаблением позиций Франции в регионе для расширения собственного экономического влияния, что беспокоит США. "Что касается Соединенных Штатов и Китая, то они близки в том, что они стремятся ослабить французское влияние и контроль над регионом западноафриканского побережья в целом, особенно над государствами Нигер и Габон, потому что их бывшие правительства являлись наиболее лояльными и зависимыми от Франции," - отметил Джеллюль. Габон – бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет, в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, и железнодорожными перевозками, а также об Air Liquid, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает 3 миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.
https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html
https://ria.ru/20230905/zerno-1894270836.html
франция
габон
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893342848_203:0:2754:1913_1920x0_80_0_0_904e470a845537ba9d227ba229588a8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, франция, габон, китай
В мире, Цены на нефть, Франция, Габон, Китай
США стремятся занять место Франции в Африке, считает эксперт
Эксперт: США стремятся занять место Франции в Африке для противодействия КНР