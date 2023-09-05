https://ria.ru/20230905/afrika-1894380516.html

США стремятся занять место Франции в Африке, считает эксперт

США стремятся занять место Франции в Африке, считает эксперт - РИА Новости, 05.09.2023

США стремятся занять место Франции в Африке, считает эксперт

США стремятся заменить Францию в её бывших африканских колониях для противодействия китайскому влиянию на континенте, рассказал РИА Новости алжирский... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:23

2023-09-05T18:23

2023-09-05T18:24

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. США стремятся заменить Францию в её бывших африканских колониях для противодействия китайскому влиянию на континенте, рассказал РИА Новости алжирский политэкономический эксперт Слама Джеллюль. "Соединенные Штаты работают "под столом", чтобы ослабить присутствие Франции в Африке, с целью заменить его своими компаниями и попытаться конкурировать с Китаем в Африке, потому что Франция гораздо слабее и не способна справиться с этой трудной задачей," – сказал Джеллюль. По словам эксперта, Китай действует на континенте с позиции мягкой силы путём строительства важных инфраструктурных проектов в ряде африканских стран и пользуется ослаблением позиций Франции в регионе для расширения собственного экономического влияния, что беспокоит США. "Что касается Соединенных Штатов и Китая, то они близки в том, что они стремятся ослабить французское влияние и контроль над регионом западноафриканского побережья в целом, особенно над государствами Нигер и Габон, потому что их бывшие правительства являлись наиболее лояльными и зависимыми от Франции," - отметил Джеллюль. Габон – бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет, в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, и железнодорожными перевозками, а также об Air Liquid, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает 3 миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.

https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html

https://ria.ru/20230905/zerno-1894270836.html

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в мире, цены на нефть, франция, габон, китай