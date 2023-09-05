https://ria.ru/20230905/aeroporty-1894210219.html

В московских аэропортах задержали более 15 рейсов

В московских аэропортах задержали более 15 рейсов - РИА Новости, 05.09.2023

В московских аэропортах задержали более 15 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево не менее 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще пять отменены, следует из данных сервиса... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T03:39

2023-09-05T03:39

2023-09-05T08:37

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево не менее 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще пять отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По информации на 3.20 мск вторника, в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов, четыре отменены. В Домодедово задержаны пять рейсов, еще один отменили. Кроме того, два рейса задерживают в Шереметьево. Согласно ресурсу данным Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах Внуково, Домодедово, а также Шереметьево на данный момент нет ни одного самолета.По состоянию на 8.00 мск, во Внуково были задержаны восемь рейсов, три отменены, в Домодедово — десять задержаны, в Шереметьево — девять.К настоящему моменту аэропорты работают в обычном режиме. ВСУ периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В качестве мер предосторожности в аэропортах вводят ограничения.Сегодня ночью силы ПВО сбили в Калужской и Тверской областях, а также в Истринском районе Подмосковья дроны, в сторону Москвы. По предварительным данным, никто не пострадал, упавшие обломки повредили бытовой объект.

https://ria.ru/20230903/aeroporty-1893905801.html

https://ria.ru/20230901/pulkovo-1893555003.html

москва

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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия