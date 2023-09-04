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Названы регионы — лидеры по доле расходов населения на ЖКХ

Названы регионы — лидеры по доле расходов населения на ЖКХ - РИА Новости, 04.09.2023

Названы регионы — лидеры по доле расходов населения на ЖКХ

Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальные хозяйство (ЖКХ) в потребительских расходах в 2022 году зафиксирована в Магаданской области, на Камчатке и... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T00:16

2023-09-04T00:16

2023-09-04T00:25

экономика

жкх

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальные хозяйство (ЖКХ) в потребительских расходах в 2022 году зафиксирована в Магаданской области, на Камчатке и Чукотке, самая низкая – в Дагестане, Курской области и Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости. Неравномерность затрат Согласно исследованию, по итогам 2022 года потребительские расходы российских семей выросли на 12,5%. Одной из наиболее значимых статей бюджета граждан России является оплата услуг ЖКХ. Доля таких затрат в структуре потребительских расходов в 2022 году незначительно снизилась. Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов российских семей на ЖКХ в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. Расходы на ЖКХ для целей исследования включают расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКХ. Результаты исследования свидетельствуют о неравномерности доли затрат на ЖКХ в региональном разрезе. Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 6,2% до 13,7%. По мнению экспертов РИА Новости, эти различия обусловлены в основном влиянием следующих факторов: уровень совокупных потребительских расходов семей, объем потребления услуг ЖКХ, величина тарифов на эти услуги. Общероссийские результаты По итогам 2022 года наименьшая доля затрат на ЖКХ снова отмечается в Дагестане. Здесь она составляет 6,2%. Также низкие значения фиксируются в Курской области и Севастополе. В этих субъектах РФ доля затрат семей на услуги ЖКХ не превышает 7% совокупных потребительских расходов. Всего же жители 48 регионов тратят на услуги ЖКХ не более 10% своих потребительских расходов, отмечают эксперты. Самая большая доля расходов на ЖКХ отмечена в Магаданской области (13,7%), Камчатском крае (13,5%) и на Чукотке (13,4%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 37 субъектов РФ. Доля расходов снизилась Согласно исследованию, в целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ в потребительских расходах по сравнению с 2021 годом снизилась на 0,4 процентных пункта и составила 10%. Сокращение доли произошло в 62 регионах. Наиболее существенно она снизилась в Свердловской области (-2,1 пункта), Республике Карелия (-1,9 пункта), Кемеровской области (-1,5 пункта), Кировской области (-1,5 пункта) и в Архангельской области (-1,4 пункта). В 21 субъекте РФ доля расходов на ЖКХ увеличилась. Самый существенный рост доли произошел в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,6 пункта), Калужской области (+1,4 пункта), Ингушетии (+1,2 пункта), Белгородской области (+1,2 пункта) и в Чукотском автономном округе (+1,1 пункта). В Москве и Сахалинской области доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2021 годом не изменилась. Сколько платят Эксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, затрачиваемых семьей на услуги ЖКХ в регионах. Наиболее значительные затраты по итогам 2022 года были в Москве - средняя семья здесь платила за услуги ЖКХ почти 10 тысяч рублей в месяц. Свыше 8 тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКХ также в Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Якутии. Как показывает рейтинг, наименьший объем денежных средств на услуги ЖКХ тратят жители Калмыкии, Брянской области и Курской областей, Чувашии. Расходы средней семьи в данных субъектах РФ составляли менее 3,2 тысячи рублей в месяц. Эксперты отмечают, что в текущем году повышения тарифов на ЖКУ в России не запланировано, и предполагают, что при сохранении роста совокупных потребительских расходов доля расходов населения на ЖКУ в 2023 году может снизиться.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://realty.ria.ru/20230831/rosseti-1893341038.html

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