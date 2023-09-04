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В Госдуме прокомментировали первый приговор за уничтожение воинских могил - РИА Новости, 04.09.2023
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13:42 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/zakhoroneniya-1894070304.html
В Госдуме прокомментировали первый приговор за уничтожение воинских могил
В Госдуме прокомментировали первый приговор за уничтожение воинских могил - РИА Новости, 04.09.2023
В Госдуме прокомментировали первый приговор за уничтожение воинских могил
Первый в России обвинительный приговор по делу о преднамеренном уничтожении захоронения советских воинов, вынесенный Тосненским городским судом Ленинградской... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:42
2023-09-04T13:42
ленинградская область
елена цунаева
госдума рф
поисковое движение россии
общество
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первый в России обвинительный приговор по делу о преднамеренном уничтожении захоронения советских воинов, вынесенный Тосненским городским судом Ленинградской области, стал очень важным событием и послужит уроком для тех, кто в будущем вздумает столь кощунственно отнестись к памяти павших при защите Отечества, заявила РИА Новости депутат Государственной Думы, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева. Тосненский суд назначил 2,4 миллиона рублей штрафа предпринимателю Юрию Мацко, компания которого при проведении земляных работ повредила захоронение воинов Великой Отечественной войны, сообщила прокуратура региона. Это первый такой судебный вердикт в истории. По данным надзорного ведомства, Мацко, будучи гендиректором компании "ЭврикаЛ", не остановил земляные работы, которыми она занималась в марте-июне 2021 года, хотя знал, что на этой территории в поселке Тельмана Ленинградской области находятся останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Это привело к повреждению захоронений и перемещению останков бойцов. Мацко признали виновным по статье об уничтожении воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Он не признал вину и не раскаялся, отметили в прокуратуре Ленобласти. Поисковики очень удовлетворены решением суда и благодарны Следственному управлению СК РФ по Ленинградской области и региональной прокуратуре, отметила Цунаева. "Защита памяти о тех, кто на поле боя отстоял наше Отечество, поднята на уровень конституции России. И факт первого вынесения обвинительного приговора по статье об уничтожении воинских захоронений – это очень важное событие", - сказала она. "Это прецедент, который должен показать, что наконец-то кто-то осужден по этой статье. Потому что раньше все, как правило, заканчивалось порицанием. Я надеюсь, что это будет урок для всех, кто мыслил бы сделать подобное в отношении воинских захоронений. И рассказать об этом надо как можно более широко", - подчеркнула Цунаева. По ее словам, важно, что первый в России обвинительный приговор человеку, чьи подчиненные сознательно разрушили воинское захоронение, вынесен в Ленинградской области, где на уровне руководства региона ведется большая работа по увековечению памяти павших. "В годы войны фронт там стоял очень долго, и в тех местах оказалось множество неучтенных воинских захоронений. Область сейчас активно застраивается, и такие факты разрушения захоронений могут быть", - отметила Цунаева.
https://ria.ru/20230302/vandal-1855400813.html
https://ria.ru/20230706/zakhoronenie-1882528091.html
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ленинградская область, елена цунаева, госдума рф, поисковое движение россии, общество
Ленинградская область, Елена Цунаева, Госдума РФ, Поисковое движение России, Общество
В Госдуме прокомментировали первый приговор за уничтожение воинских могил

Цунаева: приговор за уничтожение воинских могил будет уроком на будущее

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первый в России обвинительный приговор по делу о преднамеренном уничтожении захоронения советских воинов, вынесенный Тосненским городским судом Ленинградской области, стал очень важным событием и послужит уроком для тех, кто в будущем вздумает столь кощунственно отнестись к памяти павших при защите Отечества, заявила РИА Новости депутат Государственной Думы, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.
Тосненский суд назначил 2,4 миллиона рублей штрафа предпринимателю Юрию Мацко, компания которого при проведении земляных работ повредила захоронение воинов Великой Отечественной войны, сообщила прокуратура региона. Это первый такой судебный вердикт в истории.
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По данным надзорного ведомства, Мацко, будучи гендиректором компании "ЭврикаЛ", не остановил земляные работы, которыми она занималась в марте-июне 2021 года, хотя знал, что на этой территории в поселке Тельмана Ленинградской области находятся останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Это привело к повреждению захоронений и перемещению останков бойцов.
Мацко признали виновным по статье об уничтожении воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Он не признал вину и не раскаялся, отметили в прокуратуре Ленобласти.
Поисковики очень удовлетворены решением суда и благодарны Следственному управлению СК РФ по Ленинградской области и региональной прокуратуре, отметила Цунаева.
"Защита памяти о тех, кто на поле боя отстоял наше Отечество, поднята на уровень конституции России. И факт первого вынесения обвинительного приговора по статье об уничтожении воинских захоронений – это очень важное событие", - сказала она.
«
"Это прецедент, который должен показать, что наконец-то кто-то осужден по этой статье. Потому что раньше все, как правило, заканчивалось порицанием. Я надеюсь, что это будет урок для всех, кто мыслил бы сделать подобное в отношении воинских захоронений. И рассказать об этом надо как можно более широко", - подчеркнула Цунаева.
По ее словам, важно, что первый в России обвинительный приговор человеку, чьи подчиненные сознательно разрушили воинское захоронение, вынесен в Ленинградской области, где на уровне руководства региона ведется большая работа по увековечению памяти павших.
"В годы войны фронт там стоял очень долго, и в тех местах оказалось множество неучтенных воинских захоронений. Область сейчас активно застраивается, и такие факты разрушения захоронений могут быть", - отметила Цунаева.
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Ленинградская областьЕлена ЦунаеваГосдума РФПоисковое движение РоссииОбщество
 
 
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