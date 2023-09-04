https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1894106321.html
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку - РИА Новости, 04.09.2023
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку
В Улан-Удэ полицейские задержали ранее судимого мужчину, который утром 1 сентября напал на женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:39
2023-09-04T15:39
2023-09-04T15:39
улан-удэ
джидинский район
октябрьский район
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. В Улан-Удэ полицейские задержали ранее судимого мужчину, который утром 1 сентября напал на женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. Информация о нападении появилась в соцсетях - жители сотых кварталов Улан-Удэ писали, что некий мужчина утром 1 сентября напал на девушку. По их словам, сначала он ударил ее бутылкой по голове, "потом изнасиловал, всячески издевался над ней". "Сотрудниками полиции задержан 26-летний уроженец Джидинского района, подозреваемый в совершении тяжкого преступления на территории Октябрьского района утром 1 сентября. Мужчина ранее судим", - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.
https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1894083026.html
улан-удэ
джидинский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, джидинский район, октябрьский район, происшествия
Улан-Удэ, Джидинский район, Октябрьский район, Происшествия
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку
В Улан-Удэ задержали ранее судимого мужчину, изнасиловавшего девушку