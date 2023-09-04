Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1894106321.html
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку - РИА Новости, 04.09.2023
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку
В Улан-Удэ полицейские задержали ранее судимого мужчину, который утром 1 сентября напал на женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:39
2023-09-04T15:39
улан-удэ
джидинский район
октябрьский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. В Улан-Удэ полицейские задержали ранее судимого мужчину, который утром 1 сентября напал на женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. Информация о нападении появилась в соцсетях - жители сотых кварталов Улан-Удэ писали, что некий мужчина утром 1 сентября напал на девушку. По их словам, сначала он ударил ее бутылкой по голове, "потом изнасиловал, всячески издевался над ней". "Сотрудниками полиции задержан 26-летний уроженец Джидинского района, подозреваемый в совершении тяжкого преступления на территории Октябрьского района утром 1 сентября. Мужчина ранее судим", - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.
https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1894083026.html
улан-удэ
джидинский район
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
улан-удэ, джидинский район, октябрьский район, происшествия
Улан-Удэ, Джидинский район, Октябрьский район, Происшествия
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку

В Улан-Удэ задержали ранее судимого мужчину, изнасиловавшего девушку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. В Улан-Удэ полицейские задержали ранее судимого мужчину, который утром 1 сентября напал на женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Информация о нападении появилась в соцсетях - жители сотых кварталов Улан-Удэ писали, что некий мужчина утром 1 сентября напал на девушку. По их словам, сначала он ударил ее бутылкой по голове, "потом изнасиловал, всячески издевался над ней".
"Сотрудниками полиции задержан 26-летний уроженец Джидинского района, подозреваемый в совершении тяжкого преступления на территории Октябрьского района утром 1 сентября. Мужчина ранее судим", - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
На Кубани задержали мужчину, пристававшего к девочке на улице
14:30
 
Улан-УдэДжидинский районОктябрьский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала