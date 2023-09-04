https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1894106321.html

В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку

В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку - РИА Новости, 04.09.2023

В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на девушку

В Улан-Удэ полицейские задержали ранее судимого мужчину, который утром 1 сентября напал на женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:39

2023-09-04T15:39

2023-09-04T15:39

улан-удэ

джидинский район

октябрьский район

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. В Улан-Удэ полицейские задержали ранее судимого мужчину, который утром 1 сентября напал на женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. Информация о нападении появилась в соцсетях - жители сотых кварталов Улан-Удэ писали, что некий мужчина утром 1 сентября напал на девушку. По их словам, сначала он ударил ее бутылкой по голове, "потом изнасиловал, всячески издевался над ней". "Сотрудниками полиции задержан 26-летний уроженец Джидинского района, подозреваемый в совершении тяжкого преступления на территории Октябрьского района утром 1 сентября. Мужчина ранее судим", - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1894083026.html

улан-удэ

джидинский район

октябрьский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

улан-удэ, джидинский район, октябрьский район, происшествия