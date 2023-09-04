https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1894083026.html

На Кубани задержали мужчину, пристававшего к девочке на улице

На Кубани задержали мужчину, пристававшего к девочке на улице - РИА Новости, 04.09.2023

На Кубани задержали мужчину, пристававшего к девочке на улице

Правоохранительные органы задержали мужчину, который приставал к девочке в поселке под Краснодаром, а прохожим заявил, что она его дочь. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:30

2023-09-04T14:30

2023-09-04T14:30

россия

краснодар

краснодарский край

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, который приставал к девочке в поселке под Краснодаром, а прохожим заявил, что она его дочь. Согласно видео в телеграм-канале Kub Mash, в воскресенье женщины увидели, как незнакомец с расстегнутой ширинкой стоит у забора и разговаривает с двумя девочками под деревом. На вопрос, зачем он трогает ребенка, мужчина ответил, что это его дочь. Сами дети сказали, что не знают этого мужчину. "В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД РФ.

https://ria.ru/20230823/tagil-1891686660.html

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краснодар

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодар, краснодарский край, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)