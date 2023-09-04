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На Кубани задержали мужчину, пристававшего к девочке на улице - РИА Новости, 04.09.2023
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14:30 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1894083026.html
На Кубани задержали мужчину, пристававшего к девочке на улице
На Кубани задержали мужчину, пристававшего к девочке на улице - РИА Новости, 04.09.2023
На Кубани задержали мужчину, пристававшего к девочке на улице
Правоохранительные органы задержали мужчину, который приставал к девочке в поселке под Краснодаром, а прохожим заявил, что она его дочь. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:30
2023-09-04T14:30
россия
краснодар
краснодарский край
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, который приставал к девочке в поселке под Краснодаром, а прохожим заявил, что она его дочь. Согласно видео в телеграм-канале Kub Mash, в воскресенье женщины увидели, как незнакомец с расстегнутой ширинкой стоит у забора и разговаривает с двумя девочками под деревом. На вопрос, зачем он трогает ребенка, мужчина ответил, что это его дочь. Сами дети сказали, что не знают этого мужчину. "В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД РФ.
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россия
краснодар
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россия, краснодар, краснодарский край, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Краснодар, Краснодарский край, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани задержали мужчину, пристававшего к девочке на улице

На Кубани задержали мужчину, который приставал к девочке, называя ее дочерью

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, который приставал к девочке в поселке под Краснодаром, а прохожим заявил, что она его дочь.
Согласно видео в телеграм-канале Kub Mash, в воскресенье женщины увидели, как незнакомец с расстегнутой ширинкой стоит у забора и разговаривает с двумя девочками под деревом. На вопрос, зачем он трогает ребенка, мужчина ответил, что это его дочь. Сами дети сказали, что не знают этого мужчину.
"В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД РФ.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, взявшего в заложники жену и ее ребенка
23 августа, 11:03
 
РоссияКраснодарКраснодарский крайПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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