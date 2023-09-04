https://ria.ru/20230904/yuveliry-1894032472.html
Ефимов: выпуск ювелирных изделий в Москве увеличился более чем в 1,5 раза
Ефимов: выпуск ювелирных изделий в Москве увеличился более чем в 1,5 раза - РИА Новости, 04.09.2023
Ефимов: выпуск ювелирных изделий в Москве увеличился более чем в 1,5 раза
Объем производства ювелирных изделий, бижутерии и аксессуаров в столице вырос на 57,7% за первые шесть месяцев 2023 года, объем производства такой продукции в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:27
2023-09-04T11:27
2023-09-04T11:27
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095526_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ae2f72a12f17b626ad34b4d497cc4138.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Объем производства ювелирных изделий, бижутерии и аксессуаров в столице вырос на 57,7% за первые шесть месяцев 2023 года, объем производства такой продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022 года в 2,6 раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Сегодня в Москве работает 80 производителей украшений и изделий из драгоценных материалов, из них шесть - средние и крупные. С января по июнь этого года столичные предприятия отрасли увеличили выпуск драгоценностей и предметов роскоши на 57,7%, а объем производства ювелирной продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022-го в 2,6 раза", - приводятся его слова на сайте мэра и правительства Москвы.Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, объем выпуска золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии, изготовленных в Москве, за отчетный период составил 12,9 миллиарда рублей. "Это ровно в два раза превосходит показатель за январь - июнь прошлого года", - добавил он.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095526_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9d6274ba8bad3453025434ca8a0fb0ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: выпуск ювелирных изделий в Москве увеличился более чем в 1,5 раза
Московские ювелирные заводы увеличили производство более чем в полтора раза
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Объем производства ювелирных изделий, бижутерии и аксессуаров в столице вырос на 57,7% за первые шесть месяцев 2023 года, объем производства такой продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022 года в 2,6 раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Сегодня в Москве работает 80 производителей украшений и изделий из драгоценных материалов, из них шесть - средние и крупные. С января по июнь этого года столичные предприятия отрасли увеличили выпуск драгоценностей и предметов роскоши на 57,7%, а объем производства ювелирной продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022-го в 2,6 раза", - приводятся его слова на сайте мэра и правительства Москвы.
Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, объем выпуска золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии, изготовленных в Москве, за отчетный период составил 12,9 миллиарда рублей.
"Это ровно в два раза превосходит показатель за январь - июнь прошлого года", - добавил он.