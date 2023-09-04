https://ria.ru/20230904/yuveliry-1894032472.html

Ефимов: выпуск ювелирных изделий в Москве увеличился более чем в 1,5 раза

Ефимов: выпуск ювелирных изделий в Москве увеличился более чем в 1,5 раза - РИА Новости, 04.09.2023

Ефимов: выпуск ювелирных изделий в Москве увеличился более чем в 1,5 раза

Объем производства ювелирных изделий, бижутерии и аксессуаров в столице вырос на 57,7% за первые шесть месяцев 2023 года, объем производства такой продукции в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:27

2023-09-04T11:27

2023-09-04T11:27

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Объем производства ювелирных изделий, бижутерии и аксессуаров в столице вырос на 57,7% за первые шесть месяцев 2023 года, объем производства такой продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022 года в 2,6 раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Сегодня в Москве работает 80 производителей украшений и изделий из драгоценных материалов, из них шесть - средние и крупные. С января по июнь этого года столичные предприятия отрасли увеличили выпуск драгоценностей и предметов роскоши на 57,7%, а объем производства ювелирной продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022-го в 2,6 раза", - приводятся его слова на сайте мэра и правительства Москвы.Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, объем выпуска золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии, изготовленных в Москве, за отчетный период составил 12,9 миллиарда рублей. "Это ровно в два раза превосходит показатель за январь - июнь прошлого года", - добавил он.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)