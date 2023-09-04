https://ria.ru/20230904/yugra-1894012867.html

Путин одобрил включение западных районов Югры в Арктическую зону

Путин одобрил включение западных районов Югры в Арктическую зону - РИА Новости, 04.09.2023

Путин одобрил включение западных районов Югры в Арктическую зону

Президент РФ Владимир Путин одобрил включение в Арктическую зону Березовского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа, это решение даст новый РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:34

2023-09-04T09:34

2023-09-04T09:34

ханты-мансийский автономный округ

владимир путин

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

белоярский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил включение в Арктическую зону Березовского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа, это решение даст новый толчок к развитию этих территорий и привлечет больше инвесторов, сообщила глава Югры Наталья Комарова. "Президент Российской Федерации Владимир Путин дал согласие на включение в состав Арктической зоны Российской Федерации территорий Березовского и Белоярского районов. Это важнейшее решение - новые возможности и новая ответственность для нас с вами, для развития, для инвестиций. Например, проект по добыче полярного кварца, который получает глубокую переработку в Нягани. В этом году заключены первые контракты на продажу этой продукции за пределы Российской Федерации", - приводит слова Комаровой департамент внутренней политики Югры. По данным властей, территория районов отличается низкой плотностью населения, высоким потенциалом освоения углеводородов и твердых полезных ископаемых, таких как марганцевые, хромовые и медные руды, а также цинк, свинец и кварц. Как отметила губернатор, Березово на протяжении трех веков был важным военно-административным и торговым центром северного и нижнего Приобья, а также именно здесь 70 лет назад было открыто первое газовое месторождение в Западной Сибири. Стратегия развития Арктики предусматривает развитие наукоемких и высокотехнологичных производств, освоение новых месторождений полезных ископаемых, развитие высокотехнологичной медицинской помощи и модернизацию социальной инфраструктуры. Благодаря этому включение Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны России поможет ускорить социально-экономическое развитие этих территорий и повысить условия жизни коренных малочисленных народов, подчеркнула глава региона. Также один из предусмотренных инструментов экономического развития Арктической зоны - внедрение специального экономического режима, способствующего осуществлению частных инвестиций в создание новых и модернизацию действующих промышленных производств, в связи с чем в муниципалитеты ожидается приток инвесторов и застройщиков. Так, по данным властей, приоритетной сферой вложения инвестиций является разработка новых месторождений полезных ископаемых Приполярного Урала, развитие лесоперерабатывающей промышленности, энергетики, производство потребительских товаров, продуктов питания, строительных материалов с использованием местного сырья, формирование туристического бизнеса и многое другое.

https://ria.ru/20230824/arktika-1891968947.html

https://ria.ru/20230727/arktika-1886379796.html

ханты-мансийский автономный округ

белоярский район

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Ольга Фомченкова

владимир путин, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, белоярский район