https://ria.ru/20230904/youtube-1894189287.html

РКН заверил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства

РКН заверил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства - РИА Новости, 04.09.2023

РКН заверил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства

Сбои в работе YouTube не связаны с действиями Роскомнадзора, сообщило РИА Новости ведомство. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:08

2023-09-04T21:08

2023-09-04T21:09

россия

белоруссия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

украина

youtube

общество

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сбои в работе YouTube не связаны с действиями Роскомнадзора, сообщило РИА Новости ведомство. "Не связано", - ответили в пресс-службе на вопрос, связаны ли сбои с действиями Роскомнадзора. Ранее в понедельник пользователи из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Турции жаловались на сбои в работе YouTube. Об этом свидетельствовали данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на 20.50 мск на сервисе было зафиксировано 3537 отчетов о сбоях YouTube.

https://ria.ru/20230904/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

россия

белоруссия

украина

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россия, белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, youtube, общество