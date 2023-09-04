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РКН заверил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства - РИА Новости, 04.09.2023
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21:08 04.09.2023 (обновлено: 21:09 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/youtube-1894189287.html
РКН заверил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства
РКН заверил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства - РИА Новости, 04.09.2023
РКН заверил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства
Сбои в работе YouTube не связаны с действиями Роскомнадзора, сообщило РИА Новости ведомство. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:08
2023-09-04T21:09
россия
белоруссия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
украина
youtube
общество
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сбои в работе YouTube не связаны с действиями Роскомнадзора, сообщило РИА Новости ведомство. "Не связано", - ответили в пресс-службе на вопрос, связаны ли сбои с действиями Роскомнадзора. Ранее в понедельник пользователи из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Турции жаловались на сбои в работе YouTube. Об этом свидетельствовали данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на 20.50 мск на сервисе было зафиксировано 3537 отчетов о сбоях YouTube.
https://ria.ru/20230904/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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россия, белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, youtube, общество
Россия, Белоруссия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Украина, YouTube, Общество
РКН заверил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства

РКН: сбои в работе YouTube не связаны с работой ведомства

© Фото : Unsplash/Hello I'm NikПриложение Youtube на экране смартфона
Приложение Youtube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Unsplash/Hello I'm Nik
Приложение Youtube на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сбои в работе YouTube не связаны с действиями Роскомнадзора, сообщило РИА Новости ведомство.
"Не связано", - ответили в пресс-службе на вопрос, связаны ли сбои с действиями Роскомнадзора.
Ранее в понедельник пользователи из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Турции жаловались на сбои в работе YouTube. Об этом свидетельствовали данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Всего по состоянию на 20.50 мск на сервисе было зафиксировано 3537 отчетов о сбоях YouTube.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 18:38
 
РоссияБелоруссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)УкраинаYouTubeОбщество
 
 
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