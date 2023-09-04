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Явка на выборах в Запорожской области за пять дней составила 21,86 процента

Явка на выборах в Запорожской области за пять дней составила 21,86 процента - РИА Новости, 04.09.2023

Явка на выборах в Запорожской области за пять дней составила 21,86 процента

Явка за пять дней досрочного голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области составила 21,86%, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T20:46

2023-09-04T20:46

2023-09-04T20:46

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Явка за пять дней досрочного голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области составила 21,86%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "Завершился пятый день досрочного голосования. Явка к этому часу по депутатам законодательного собрания составляет 21,86%. Сегодня в 15 часов завершилось и голосование на экстерриториальных участках. Явка, которую я озвучила выше, отражает явку и на территории Запорожской области, и на экстерриториальных участках", - сказала она. Досрочное голосование стартовало 31 августа. В Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. За пределами Запорожской области работали 329 экстерриториальных избирательных участков.

запорожская область

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запорожская область