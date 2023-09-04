https://ria.ru/20230904/vzryv-1894023205.html
Очевидец рассказал о мужчине, взорвавшем гранату под Ярославлем
Очевидец рассказал о мужчине, взорвавшем гранату под Ярославлем - РИА Новости, 04.09.2023
Очевидец рассказал о мужчине, взорвавшем гранату под Ярославлем
Ревнивец устроил взрыв в частном доме в Ярославской области на фоне "помутнения", а "в глазах у него была бездна", рассказал РИА Новости глава Вареговского... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:47
2023-09-04T10:47
2023-09-04T10:47
происшествия
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Ревнивец устроил взрыв в частном доме в Ярославской области на фоне "помутнения", а "в глазах у него была бездна", рассказал РИА Новости глава Вареговского сельского поселения Большесельского района Федор Новиков, пострадавший в ходе ЧП. Как сообщали УМВД и СУСК по Ярославской области, что в субботу вечером в частном доме в деревне Никульское Большесельского района 47-летний мужчина в ходе бытового конфликта "привел в действие неустановленное устройство с поражающими свойствами", в больницу попали двое мужчин и женщина. Источники в силовых структурах региона поясняли РИА Новости, что виновник ЧП - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области. Мужчина находится в процессе развода. В числе пострадавших оказались настоятель Крестовоздвиженского храма в селе Шельшедом Большесельского района Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков. Новиков рассказал РИА Новости, что знает виновника происшествия, по фамилии Пацерук, с 2015 года – по его словам, мужчина работает в исправительной колонии в Коми и приехал в отпуск. По словам собеседника, отношения мужчины с его супругой, проживающей в районе, "зашли в тупик примерно полгода назад", а с недавних пор Пацерук стал ее преследовать. Причиной случившегося собеседник агентства назвал "помутнение на фоне ревности". В доме, где все произошло, в тот вечер собрались 16 человек, включая детей – они ездили на экскурсию, и на обратном пути семьи заехали в гости. В числе прочих в доме была супруга задержанного и его дочь. По словам Новикова, Пацерук зашел в дом, но почти сразу удалился и явился через 40 минут. "Пацерук уже был укомплектован боеприпасами, зашел в дом, держа гранату в руках. Сомнений не было, что это граната. Когда он начал угрожать 16 людям, все аккуратно начали выходить из дома, вывели детей. Нас осталось четверо, включая Пацерука. В глазах у него была бездна", - рассказал собеседник. "Мы попытались с ним пойти на переговоры, а параллельно приближались к нему, но отобрать взрывной элемент не удалось, он выпустил его из рук, она соприкоснулась с полом, но ее удалось перебросить за диван в комнате, прогремел взрыв, последовала вспышка с сопровождением дымовой завесы", - продолжил Новиков. По его словам, присутствующих, за исключением виновника, посекло осколками. "Где-то через минуту мы поднялись, Пацерук достал вторую гранату, но нам удалось ее отобрать, тогда он достал зачехленный нож, его тоже удалось отобрать. А дальше я и отец Дмитрий не могли передвигаться… Нам повезло, что он не открыл дверь и не бросил в дом гранаты, закрыв за собой дверь", - рассказал Новиков. Собеседник отметил, что он сам и отец Дмитрий чувствуют себя хорошо, но им требуется лечение.
https://ria.ru/20230901/kislota-1893634670.html
https://ria.ru/20230215/revnost-1852265588.html
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
Очевидец рассказал о мужчине, взорвавшем гранату под Ярославлем
Очевидец: гранату под Ярославлем взорвал ревнивец на фоне помутнения рассудка
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Ревнивец устроил взрыв в частном доме в Ярославской области на фоне "помутнения", а "в глазах у него была бездна", рассказал РИА Новости глава Вареговского сельского поселения Большесельского района Федор Новиков, пострадавший в ходе ЧП.
Как сообщали УМВД и СУСК по Ярославской области, что в субботу вечером в частном доме в деревне Никульское Большесельского района 47-летний мужчина в ходе бытового конфликта "привел в действие неустановленное устройство с поражающими свойствами", в больницу попали двое мужчин и женщина. Источники в силовых структурах региона поясняли РИА Новости, что виновник ЧП - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области. Мужчина находится в процессе развода. В числе пострадавших оказались настоятель Крестовоздвиженского храма в селе Шельшедом Большесельского района Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков.
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Новиков рассказал РИА Новости, что знает виновника происшествия, по фамилии Пацерук, с 2015 года – по его словам, мужчина работает в исправительной колонии в Коми и приехал в отпуск. По словам собеседника, отношения мужчины с его супругой, проживающей в районе, "зашли в тупик примерно полгода назад", а с недавних пор Пацерук стал ее преследовать. Причиной случившегося собеседник агентства назвал "помутнение на фоне ревности".
В доме, где все произошло, в тот вечер собрались 16 человек, включая детей – они ездили на экскурсию, и на обратном пути семьи заехали в гости. В числе прочих в доме была супруга задержанного и его дочь. По словам Новикова, Пацерук зашел в дом, но почти сразу удалился и явился через 40 минут.
"Пацерук уже был укомплектован боеприпасами, зашел в дом, держа гранату в руках. Сомнений не было, что это граната. Когда он начал угрожать 16 людям, все аккуратно начали выходить из дома, вывели детей. Нас осталось четверо, включая Пацерука. В глазах у него была бездна", - рассказал собеседник.
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"Мы попытались с ним пойти на переговоры, а параллельно приближались к нему, но отобрать взрывной элемент не удалось, он выпустил его из рук, она соприкоснулась с полом, но ее удалось перебросить за диван в комнате, прогремел взрыв, последовала вспышка с сопровождением дымовой завесы", - продолжил Новиков.
По его словам, присутствующих, за исключением виновника, посекло осколками. "Где-то через минуту мы поднялись, Пацерук достал вторую гранату, но нам удалось ее отобрать, тогда он достал зачехленный нож, его тоже удалось отобрать. А дальше я и отец Дмитрий не могли передвигаться… Нам повезло, что он не открыл дверь и не бросил в дом гранаты, закрыв за собой дверь", - рассказал Новиков. Собеседник отметил, что он сам и отец Дмитрий чувствуют себя хорошо, но им требуется лечение.
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