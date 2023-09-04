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На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс - РИА Новости, 04.09.2023

На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

Пепловый выброс высотой 2,5 километра произошел в понедельник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T02:28

2023-09-04T02:28

2023-09-04T02:28

эбеко

парамушир

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Пепловый выброс высотой 2,5 километра произошел в понедельник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области. "Утром 4 сентября от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 год.

https://ria.ru/20230805/travma-1888369882.html

эбеко

парамушир

россия

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эбеко, парамушир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия