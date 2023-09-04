Рогов оценил потери ВСУ за время "контрнаступа" в десятки тысяч человек
Рогов: ВСУ потеряли десятки тысяч человек, так не дойдя до первой линии обороны
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Украинские войска за три месяца контрнаступления на Запорожской линии фронта потеряли десятки тысяч человек, так и не дойдя до первой линии обороны ВС РФ, заявил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось ровно три месяца назад, 4 июня.
"Если подводить итоги их "контрнаступа", то все, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на ореховском направлении примерно на 5-9 километров в глубину. Это продвижение произошло в серой зоне и предполье, не доходя до первой линии обороны. Эти места чаще всего находятся в низине и хорошо простреливаются нашими войсками", - сказал Рогов. Российских укрепрайонов, по его словам, ВСУ так и не достигли.
Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.