https://ria.ru/20230904/vsu-1894112080.html

Рогов оценил потери ВСУ за время "контрнаступа" в десятки тысяч человек

Рогов оценил потери ВСУ за время "контрнаступа" в десятки тысяч человек - РИА Новости, 04.09.2023

Рогов оценил потери ВСУ за время "контрнаступа" в десятки тысяч человек

Украинские войска за три месяца контрнаступления на Запорожской линии фронта потеряли десятки тысяч человек, так и не дойдя до первой линии обороны ВС РФ,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:00

2023-09-04T16:00

2023-09-04T16:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

владимир рогов

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Украинские войска за три месяца контрнаступления на Запорожской линии фронта потеряли десятки тысяч человек, так и не дойдя до первой линии обороны ВС РФ, заявил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось ровно три месяца назад, 4 июня. "Если подводить итоги их "контрнаступа", то все, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на ореховском направлении примерно на 5-9 километров в глубину. Это продвижение произошло в серой зоне и предполье, не доходя до первой линии обороны. Эти места чаще всего находятся в низине и хорошо простреливаются нашими войсками", - сказал Рогов. Российских укрепрайонов, по его словам, ВСУ так и не достигли. Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр