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В Запорожской области российские войска поразили два склада вооружения ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 04.09.2023 (обновлено: 15:12 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/vsu-1894075563.html
В Запорожской области российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
В Запорожской области российские войска поразили два склада вооружения ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
В Запорожской области российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
Российские военнослужащие разбомбили два склада вооружений украинской армии в Запорожской области, следует из сводки Министерства обороны. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:59
2023-09-04T15:12
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие разбомбили два склада вооружений украинской армии в Запорожской области, следует из сводки Министерства обороны. "Поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Терса", — заявили в военном ведомстве.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах.Помимо этого, рассказали в Минобороны, российская группировка вела на Запорожском направлении активные действия по улучшению тактического положения в районах Работино и Вербового, а также отразила контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.В этих боях украинские войска потеряли более 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артсистемы М777, две самоходные гаубицы М109 Paladin и две М119 (все — производства США), а также два орудия Д-30 и одно Д-20.Донецкое и Южно-Донецкое направленияНа Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, отразили три атаки украинских штурмовых групп в районах Артемовска и Северного (ДНР). Там уничтожены примерно 285 бойцов ВСУ, пять бронемашин, семь автомобилей, САУ М109 Paladin и "Гвоздика" и две американские гаубицы М105.На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" наносила удары в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР). Там потери противника составили свыше 120 военнослужащих, две бронемашины и девять автомобилей. В районе Новомихайловки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Купянское, Краснолиманское и Херсонское направленияНа Купянском направлении Западная группировка отразила четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее Свердловки (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике противника в районах Высшего Соленого, Ивановки, Тимковки, Синьковки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там потери ВСУ составили около 60 человек, три автомобиля и САУ Krab польского производства. На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в Ямполовке (ДНР), Червоной Диброве (ЛНР) и Серебрянском лесничестве. Противник потерял там за сутки не менее 40 военнослужащих, три пикапа и орудие Д-30.На Херсонском направлении ВСУ потеряли около 35 бойцов, восемь автомобилей, артсистему М777 и гаубицу "Мста-Б". В районе Понятовки (Херсонская область) поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.Истребители сбили украинский вертолет Ми-8, а силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили и подавили средствами РЭБ 24 беспилотника.
https://ria.ru/20230904/ataki-1894013122.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области российские войска поразили два склада вооружения ВСУ

МО: в Запорожской области российские войска поразили два склада вооружения ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие разбомбили два склада вооружений украинской армии в Запорожской области, следует из сводки Министерства обороны.
«
"Поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Терса", — заявили в военном ведомстве.
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах.
Помимо этого, рассказали в Минобороны, российская группировка вела на Запорожском направлении активные действия по улучшению тактического положения в районах Работино и Вербового, а также отразила контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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В этих боях украинские войска потеряли более 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артсистемы М777, две самоходные гаубицы М109 Paladin и две М119 (все — производства США), а также два орудия Д-30 и одно Д-20.

Донецкое и Южно-Донецкое направления

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, отразили три атаки украинских штурмовых групп в районах Артемовска и Северного (ДНР). Там уничтожены примерно 285 бойцов ВСУ, пять бронемашин, семь автомобилей, САУ М109 Paladin и "Гвоздика" и две американские гаубицы М105.
На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" наносила удары в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР). Там потери противника составили свыше 120 военнослужащих, две бронемашины и девять автомобилей. В районе Новомихайловки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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Купянское, Краснолиманское и Херсонское направления

На Купянском направлении Западная группировка отразила четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее Свердловки (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике противника в районах Высшего Соленого, Ивановки, Тимковки, Синьковки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там потери ВСУ составили около 60 человек, три автомобиля и САУ Krab польского производства.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в Ямполовке (ДНР), Червоной Диброве (ЛНР) и Серебрянском лесничестве. Противник потерял там за сутки не менее 40 военнослужащих, три пикапа и орудие Д-30.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли около 35 бойцов, восемь автомобилей, артсистему М777 и гаубицу "Мста-Б". В районе Понятовки (Херсонская область) поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
Истребители сбили украинский вертолет Ми-8, а силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили и подавили средствами РЭБ 24 беспилотника.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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