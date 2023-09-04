https://ria.ru/20230904/vsu-1894029895.html

Солдаты ВСУ рассказали, как их пытались убить свои за оставленные позиции

Солдаты ВСУ рассказали, как их пытались убить свои за оставленные позиции - РИА Новости, 04.09.2023

Солдаты ВСУ рассказали, как их пытались убить свои за оставленные позиции

Вооруженные силы Украины открыли огонь по своим после того, как те оставили позиции на одном из островов под Херсоном, просидев там со скудным боезапасом и без... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:16

2023-09-04T11:16

2023-09-04T12:11

специальная военная операция на украине

херсон

николаевская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Украины открыли огонь по своим после того, как те оставили позиции на одном из островов под Херсоном, просидев там со скудным боезапасом и без еды, рассказали РИА Новости пленные из 123-й бригады теробороны ВСУ (сформирована из уроженцев Николаевской области). По словам одного из пленных Игоря Ярошенко, отправляться на остров в устье Днепра ни он, ни его товарищи не хотели, осознавая, что не имеют ни нужной подготовки, ни оружия. "Мы были три дня на острове, нам ничего не подвозили, нам что дали, у нас то и было, ни боеприпасов, ничего, ни еды, ничего… Поехали мы на острова, нам выдали автомат, шесть рожков и по гранате", - рассказал Ярошенко. По словам второго пленного, Сергея Маштеги, командир их взвода принудил его отправиться на остров угрозами. "Меня вызвал командир и сказал..., что мы сегодня едем на остров, от чего мы начали отказываться. Все знали, что там нереально выжить и подход к острову невозможен и там выжить невозможно. Из БК (боекомплекта) дали один автомат и сказали, если не поедете на острова, здесь вы уже не выживете. Ну, после чего у нас выбора не было, мы согласились и уехали", - сказал Маштега. Пробыв три дня на острове без продуктов и боекомплекта, группа, в составе которой были Ярошенко и Маштега, решила покинуть позицию и покинуть остров, но их заметил БПЛА украинской аэроразведки, после чего по ним был открыт "дружественный" огонь. "Приняли решение самостоятельно уходить и возвращаться, после чего наш квадрокоптер "срисовал" нас, и по нам был открыт огонь. Не знаю, что там они бросали … был взрыв, то есть лодка утонула, мы вдвоем с моим товарищем вытащили старшего группы, он был тяжелый 300-й [раненый]. Оставили его… Выбора не было. До утра мы просидели, это все время "квадрик" нас искал, рисовал и закидывали всякими возможными взрывчатками", - пояснил Маштега. Утром следующего дня оставшиеся в живых участники группы столкнулись с российскими военными и сдались в плен. "Сами сдались в плен, учитывая и зная, то что если мы вернемся назад, нам будут гайки, мы сами сдались без оружия, без ничего, так как у нас его с собой не было", - сказал Маштега.

https://ria.ru/20230904/plennyy-1893995699.html

https://ria.ru/20230902/vsu-1893820635.html

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"Нас расстреляли" – военные ВСУ о нападении сослуживцев за уход с позиций Вооруженные силы Украины открыли огонь по своим после того, как те оставили позиции на одном из островов под Херсоном, просидев там со скудным боезапасом и без еды, рассказали РИА Новости пленные из 123-й бригады теробороны ВСУ (сформирована из уроженцев Николаевской области). 2023-09-04T11:16 true PT4M08S

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херсон, николаевская область, вооруженные силы украины