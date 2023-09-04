Солдаты ВСУ рассказали, как их пытались убить свои за оставленные позиции
ВСУ открыли огонь по своим за оставление позиций под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Украины открыли огонь по своим после того, как те оставили позиции на одном из островов под Херсоном, просидев там со скудным боезапасом и без еды, рассказали РИА Новости пленные из 123-й бригады теробороны ВСУ (сформирована из уроженцев Николаевской области).
По словам одного из пленных Игоря Ярошенко, отправляться на остров в устье Днепра ни он, ни его товарищи не хотели, осознавая, что не имеют ни нужной подготовки, ни оружия.
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"Мы были три дня на острове, нам ничего не подвозили, нам что дали, у нас то и было, ни боеприпасов, ничего, ни еды, ничего… Поехали мы на острова, нам выдали автомат, шесть рожков и по гранате", - рассказал Ярошенко.
По словам второго пленного, Сергея Маштеги, командир их взвода принудил его отправиться на остров угрозами.
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"Меня вызвал командир и сказал..., что мы сегодня едем на остров, от чего мы начали отказываться. Все знали, что там нереально выжить и подход к острову невозможен и там выжить невозможно. Из БК (боекомплекта) дали один автомат и сказали, если не поедете на острова, здесь вы уже не выживете. Ну, после чего у нас выбора не было, мы согласились и уехали", - сказал Маштега.
Пробыв три дня на острове без продуктов и боекомплекта, группа, в составе которой были Ярошенко и Маштега, решила покинуть позицию и покинуть остров, но их заметил БПЛА украинской аэроразведки, после чего по ним был открыт "дружественный" огонь.
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"Приняли решение самостоятельно уходить и возвращаться, после чего наш квадрокоптер "срисовал" нас, и по нам был открыт огонь. Не знаю, что там они бросали … был взрыв, то есть лодка утонула, мы вдвоем с моим товарищем вытащили старшего группы, он был тяжелый 300-й [раненый]. Оставили его… Выбора не было. До утра мы просидели, это все время "квадрик" нас искал, рисовал и закидывали всякими возможными взрывчатками", - пояснил Маштега.
Утром следующего дня оставшиеся в живых участники группы столкнулись с российскими военными и сдались в плен.
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"Сами сдались в плен, учитывая и зная, то что если мы вернемся назад, нам будут гайки, мы сами сдались без оружия, без ничего, так как у нас его с собой не было", - сказал Маштега.