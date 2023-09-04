Максим Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем
Губернатор Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем
Глава Тамбовской области Максим Егоров. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров встретился с представителями региональной команды, победившей в соревнованиях по применению беспилотных авиасистем в регионах, на встрече шла речь о развитии беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава области поблагодарил тамбовскую команду за профессионализм, знания и умения, которые ее представители продемонстрировали на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие команды из 47 регионов страны. В итоге тамбовчане стали лучшими, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, студенты Тамбовского государственного технического университета разработали комплекс подавления малых винтокрылых беспилотников, который предусматривает систему постановки пространственных барьеров для защиты объектов. Разработанная тамбовскими студентами система будет стоить в три раза дешевле аналогов.
Губернатор региона подчеркнул, что правительство области заинтересовано в развитии новой отрасли. Уже сейчас сборкой беспилотников успешно занимаются несколько тамбовских предприятий, в том числе на площадке технопарков. На Петербургском экономическом форуме правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы в сфере развития беспилотных авиационных систем. Речь идет о развитии региональной сети летно-испытательной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в стране.
Кроме того, во время недавнего рабочего визита делегации Тамбовской области в Республику Беларусь состоялось подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве в сфере беспилотной авиации. Стороны договорились о совместной разработке и внедрении новейших технологий в производство компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, программного обеспечения, оборудования наземной инфраструктуры.
"Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. И Тамбовская область активно работает в этом направлении. В частности, сейчас мы разрабатываем программу развития отрасли и профильный научно-производственный центр", — отметил Егоров, его слова приводит пресс-служба.