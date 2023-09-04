Рейтинг@Mail.ru
Максим Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
22:28 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894196466.html
Максим Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем
Максим Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем - РИА Новости, 04.09.2023
Максим Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров встретился с представителями региональной команды, победившей в соревнованиях по применению беспилотных авиасистем в РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T22:28
2023-09-04T22:28
тамбовская область
тамбовская область
новосибирск
максим егоров
тамбовский государственный технический университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819806065_0:0:1599:900_1920x0_80_0_0_516aeda626fcc1364cefbbe44411b44d.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров встретился с представителями региональной команды, победившей в соревнованиях по применению беспилотных авиасистем в регионах, на встрече шла речь о развитии беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава области поблагодарил тамбовскую команду за профессионализм, знания и умения, которые ее представители продемонстрировали на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие команды из 47 регионов страны. В итоге тамбовчане стали лучшими, отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, студенты Тамбовского государственного технического университета разработали комплекс подавления малых винтокрылых беспилотников, который предусматривает систему постановки пространственных барьеров для защиты объектов. Разработанная тамбовскими студентами система будет стоить в три раза дешевле аналогов.Губернатор региона подчеркнул, что правительство области заинтересовано в развитии новой отрасли. Уже сейчас сборкой беспилотников успешно занимаются несколько тамбовских предприятий, в том числе на площадке технопарков. На Петербургском экономическом форуме правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы в сфере развития беспилотных авиационных систем. Речь идет о развитии региональной сети летно-испытательной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в стране.Кроме того, во время недавнего рабочего визита делегации Тамбовской области в Республику Беларусь состоялось подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве в сфере беспилотной авиации. Стороны договорились о совместной разработке и внедрении новейших технологий в производство компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, программного обеспечения, оборудования наземной инфраструктуры."Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. И Тамбовская область активно работает в этом направлении. В частности, сейчас мы разрабатываем программу развития отрасли и профильный научно-производственный центр", — отметил Егоров, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20230725/konkurs-1886220425.html
тамбовская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819806065_19:0:1438:1064_1920x0_80_0_0_3a38e4834b3268a0324994a5e85501e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, новосибирск, максим егоров, тамбовский государственный технический университет
Тамбовская область, Тамбовская область, Новосибирск, Максим Егоров, Тамбовский государственный технический университет
Максим Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем

Губернатор Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Глава Тамбовской области Максим Егоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров встретился с представителями региональной команды, победившей в соревнованиях по применению беспилотных авиасистем в регионах, на встрече шла речь о развитии беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава области поблагодарил тамбовскую команду за профессионализм, знания и умения, которые ее представители продемонстрировали на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие команды из 47 регионов страны. В итоге тамбовчане стали лучшими, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, студенты Тамбовского государственного технического университета разработали комплекс подавления малых винтокрылых беспилотников, который предусматривает систему постановки пространственных барьеров для защиты объектов. Разработанная тамбовскими студентами система будет стоить в три раза дешевле аналогов.
Губернатор региона подчеркнул, что правительство области заинтересовано в развитии новой отрасли. Уже сейчас сборкой беспилотников успешно занимаются несколько тамбовских предприятий, в том числе на площадке технопарков. На Петербургском экономическом форуме правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы в сфере развития беспилотных авиационных систем. Речь идет о развитии региональной сети летно-испытательной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в стране.
Кроме того, во время недавнего рабочего визита делегации Тамбовской области в Республику Беларусь состоялось подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве в сфере беспилотной авиации. Стороны договорились о совместной разработке и внедрении новейших технологий в производство компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, программного обеспечения, оборудования наземной инфраструктуры.
"Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. И Тамбовская область активно работает в этом направлении. В частности, сейчас мы разрабатываем программу развития отрасли и профильный научно-производственный центр", — отметил Егоров, его слова приводит пресс-служба.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области
25 июля, 17:38
 
Тамбовская областьТамбовская областьНовосибирскМаксим ЕгоровТамбовский государственный технический университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала