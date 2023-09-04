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Максим Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем

Максим Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем - РИА Новости, 04.09.2023

Максим Егоров встретился с победителями соревнований беспилотных авиасистем

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров встретился с представителями региональной команды, победившей в соревнованиях по применению беспилотных авиасистем в РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T22:28

2023-09-04T22:28

2023-09-04T22:28

тамбовская область

тамбовская область

новосибирск

максим егоров

тамбовский государственный технический университет

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров встретился с представителями региональной команды, победившей в соревнованиях по применению беспилотных авиасистем в регионах, на встрече шла речь о развитии беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава области поблагодарил тамбовскую команду за профессионализм, знания и умения, которые ее представители продемонстрировали на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие команды из 47 регионов страны. В итоге тамбовчане стали лучшими, отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, студенты Тамбовского государственного технического университета разработали комплекс подавления малых винтокрылых беспилотников, который предусматривает систему постановки пространственных барьеров для защиты объектов. Разработанная тамбовскими студентами система будет стоить в три раза дешевле аналогов.Губернатор региона подчеркнул, что правительство области заинтересовано в развитии новой отрасли. Уже сейчас сборкой беспилотников успешно занимаются несколько тамбовских предприятий, в том числе на площадке технопарков. На Петербургском экономическом форуме правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы в сфере развития беспилотных авиационных систем. Речь идет о развитии региональной сети летно-испытательной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в стране.Кроме того, во время недавнего рабочего визита делегации Тамбовской области в Республику Беларусь состоялось подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве в сфере беспилотной авиации. Стороны договорились о совместной разработке и внедрении новейших технологий в производство компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, программного обеспечения, оборудования наземной инфраструктуры."Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. И Тамбовская область активно работает в этом направлении. В частности, сейчас мы разрабатываем программу развития отрасли и профильный научно-производственный центр", — отметил Егоров, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230725/konkurs-1886220425.html

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тамбовская область, новосибирск, максим егоров, тамбовский государственный технический университет