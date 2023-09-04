https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894190618.html

СМИ: лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России

СМИ: лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России - РИА Новости, 04.09.2023

СМИ: лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить с визитом Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:23

2023-09-04T21:23

2023-09-04T22:43

россия

сша

ким чен ын

владимир путин

александр мацегора

пхеньян

мария захарова

политика

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить с визитом Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из США."По словам американских чиновников и чиновников из союзных стран, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует поехать в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным", — говорится в материале.Как утверждают источники издания, визит запланирован для "обсуждения возможности поставок в Россию большего количества вооружений" и военного сотрудничества.Кроме того, собеседники газеты выдвинули несколько предположений, куда конкретно поедет Ким Чен Ын. Один из вариантов — Владивосток, где он может встретиться с российским лидером на Восточном экономическом форуме. Некоторые чиновники считают, что северокорейский лидер посетит место швартовки кораблей Тихоокеанского флота. Другие допускают, что он может поехать на космодром "Восточный" в Амурской области и в Москву.Если Ким Чен Ын решит посетить столицу Приморья, то для передвижения он скорее всего выберет бронепоезд, допустили источники NYT.Пхеньян не раз опровергал заявления западных политиков и СМИ о поставках оружия Москве. По словам представителя Министерства иностранных дел КНДР, страна никогда не имела подобных сделок с Россией, а любые сообщения об этом он назвал абсурднейшим слухом. Кроме того, как подчеркивал глава департамента МИД Северной Кореи по делам США Квон Чжон Гын, Вашингтон глупо пытался оправдать оказание военной помощи Украине, распространяя беспочвенную версию об "оружейных сделках между КНДР и Россией".Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что тема поставок оружия Москве со стороны Пхеньяна и Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894138814.html

https://ria.ru/20230815/kndr-1890241039.html

россия

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россия, сша, ким чен ын, владимир путин, александр мацегора, пхеньян, мария захарова, политика