Рейтинг@Mail.ru
СМИ: лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 04.09.2023 (обновлено: 22:43 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894190618.html
СМИ: лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России
СМИ: лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить с визитом Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:23
2023-09-04T22:43
россия
сша
ким чен ын
владимир путин
александр мацегора
пхеньян
мария захарова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c9371e91e65c2f993c505a79da81236.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить с визитом Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из США."По словам американских чиновников и чиновников из союзных стран, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует поехать в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным", — говорится в материале.Как утверждают источники издания, визит запланирован для "обсуждения возможности поставок в Россию большего количества вооружений" и военного сотрудничества.Кроме того, собеседники газеты выдвинули несколько предположений, куда конкретно поедет Ким Чен Ын. Один из вариантов — Владивосток, где он может встретиться с российским лидером на Восточном экономическом форуме. Некоторые чиновники считают, что северокорейский лидер посетит место швартовки кораблей Тихоокеанского флота. Другие допускают, что он может поехать на космодром "Восточный" в Амурской области и в Москву.Если Ким Чен Ын решит посетить столицу Приморья, то для передвижения он скорее всего выберет бронепоезд, допустили источники NYT.Пхеньян не раз опровергал заявления западных политиков и СМИ о поставках оружия Москве. По словам представителя Министерства иностранных дел КНДР, страна никогда не имела подобных сделок с Россией, а любые сообщения об этом он назвал абсурднейшим слухом. Кроме того, как подчеркивал глава департамента МИД Северной Кореи по делам США Квон Чжон Гын, Вашингтон глупо пытался оправдать оказание военной помощи Украине, распространяя беспочвенную версию об "оружейных сделках между КНДР и Россией".Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что тема поставок оружия Москве со стороны Пхеньяна и Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894138814.html
https://ria.ru/20230815/kndr-1890241039.html
россия
сша
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990657_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c24f188f5a8470e025fc73444c5ff52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, ким чен ын, владимир путин, александр мацегора, пхеньян, мария захарова, политика
Россия, США, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Александр Мацегора, Пхеньян, Мария Захарова, Политика
СМИ: лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России

NYT: Ким Чен Ын намерен встретиться с Путиным в России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить с визитом Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из США.
"По словам американских чиновников и чиновников из союзных стран, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует поехать в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным", — говорится в материале.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Шойгу не исключил вероятности проведения учений России и КНДР
Вчера, 17:09
Как утверждают источники издания, визит запланирован для "обсуждения возможности поставок в Россию большего количества вооружений" и военного сотрудничества.
Кроме того, собеседники газеты выдвинули несколько предположений, куда конкретно поедет Ким Чен Ын. Один из вариантов — Владивосток, где он может встретиться с российским лидером на Восточном экономическом форуме. Некоторые чиновники считают, что северокорейский лидер посетит место швартовки кораблей Тихоокеанского флота. Другие допускают, что он может поехать на космодром "Восточный" в Амурской области и в Москву.
Если Ким Чен Ын решит посетить столицу Приморья, то для передвижения он скорее всего выберет бронепоезд, допустили источники NYT.

На бронепоезде лидер КНДР уже приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Тот визит стал его первой поездкой в Россию со времени вступления в должность в 2011 году.

Пхеньян не раз опровергал заявления западных политиков и СМИ о поставках оружия Москве. По словам представителя Министерства иностранных дел КНДР, страна никогда не имела подобных сделок с Россией, а любые сообщения об этом он назвал абсурднейшим слухом.
Кроме того, как подчеркивал глава департамента МИД Северной Кореи по делам США Квон Чжон Гын, Вашингтон глупо пытался оправдать оказание военной помощи Украине, распространяя беспочвенную версию об "оружейных сделках между КНДР и Россией".
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что тема поставок оружия Москве со стороны Пхеньяна и Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Северокорейский ядерный подводный беспилотник Хиэль-1 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР
15 августа, 16:16
 
РоссияСШАКим Чен ЫнВладимир ПутинАлександр МацегораПхеньянМария ЗахароваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала