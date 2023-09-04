https://ria.ru/20230904/vooruzheniya-1894040197.html

"Калашников" нарастит выпуск ракет "Вихрь", снарядов "Китолов" и ракет ПВО

"Калашников" нарастит выпуск ракет "Вихрь", снарядов "Китолов" и ракет ПВО - РИА Новости, 04.09.2023

"Калашников" нарастит выпуск ракет "Вихрь", снарядов "Китолов" и ракет ПВО

Концерн "Калашников" в ближайшее время введет в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит более чем в два раза увеличить выпуск высокоточных боеприпасов ЗУР... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:52

2023-09-04T11:52

2023-09-04T12:24

безопасность

россия

калашников (концерн)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" в ближайшее время введет в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит более чем в два раза увеличить выпуск высокоточных боеприпасов ЗУР 9М33, "Вихрь-1" и "Китолов-2М", сообщили в компании."Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, "Вихрь-1", "Китолов-2М") возводятся на свободных площадях концерна. Это участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза", - говорится в сообщении на сайте концерна."Калашников" отмечает, что все существующее производство продолжает функционировать бесперебойно и "на 100%" выполняет гособоронзаказ.

https://ria.ru/20230904/kinzhal-1894045780.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, калашников (концерн)