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"Калашников" нарастит выпуск ракет "Вихрь", снарядов "Китолов" и ракет ПВО - РИА Новости, 04.09.2023
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11:52 04.09.2023 (обновлено: 12:24 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/vooruzheniya-1894040197.html
"Калашников" нарастит выпуск ракет "Вихрь", снарядов "Китолов" и ракет ПВО
"Калашников" нарастит выпуск ракет "Вихрь", снарядов "Китолов" и ракет ПВО - РИА Новости, 04.09.2023
"Калашников" нарастит выпуск ракет "Вихрь", снарядов "Китолов" и ракет ПВО
Концерн "Калашников" в ближайшее время введет в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит более чем в два раза увеличить выпуск высокоточных боеприпасов ЗУР... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:52
2023-09-04T12:24
безопасность
россия
калашников (концерн)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" в ближайшее время введет в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит более чем в два раза увеличить выпуск высокоточных боеприпасов ЗУР 9М33, "Вихрь-1" и "Китолов-2М", сообщили в компании."Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, "Вихрь-1", "Китолов-2М") возводятся на свободных площадях концерна. Это участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза", - говорится в сообщении на сайте концерна."Калашников" отмечает, что все существующее производство продолжает функционировать бесперебойно и "на 100%" выполняет гособоронзаказ.
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безопасность, россия, калашников (концерн)
Безопасность, Россия, Калашников (концерн)
"Калашников" нарастит выпуск ракет "Вихрь", снарядов "Китолов" и ракет ПВО

"Калашников" удвоит выпуск ракет "Вихрь", снарядов "Китолов" и ракет ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" в ближайшее время введет в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит более чем в два раза увеличить выпуск высокоточных боеприпасов ЗУР 9М33, "Вихрь-1" и "Китолов-2М", сообщили в компании.
"Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, "Вихрь-1", "Китолов-2М") возводятся на свободных площадях концерна. Это участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза", - говорится в сообщении на сайте концерна.
"Калашников" отмечает, что все существующее производство продолжает функционировать бесперебойно и "на 100%" выполняет гособоронзаказ.
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