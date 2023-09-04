https://ria.ru/20230904/volodin-1894092584.html

Володин заявил, что равенство прав граждан России и Белоруссии соблюдается

Володин заявил, что равенство прав граждан России и Белоруссии соблюдается - РИА Новости, 04.09.2023

Володин заявил, что равенство прав граждан России и Белоруссии соблюдается

Решение задач по обеспечению равных прав граждан Белоруссии и Российской Федерации в социально-трудовой сфере находится на особом контроле Совета Парламентского РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:03

2023-09-04T15:03

2023-09-04T15:09

россия

белоруссия

псков

вячеслав володин

госдума рф

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ПСКОВ, 4 сен - РИА Новости. Решение задач по обеспечению равных прав граждан Белоруссии и Российской Федерации в социально-трудовой сфере находится на особом контроле Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщил председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Расширенное заседание Совета Парламентского собрания проходит в Пскове в понедельник, его проводит Володин. "Тема важная, обеспечение равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации в социально-трудовой сфере... Учитывая, что вопрос построения Союзного государства, безусловно, требует достижения именно этих целей, решения этих задач, мы его держим на особом контроле", - сказал Володин в рамках заседания. Он подчеркнул, что договором о создании Союзного государства предусмотрено, что граждане двух стран должны иметь одинаковые права в трудоустройстве, оплате труда, при получении образования, медицинской помощи, предоставлении других социальных гарантий.

https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892712398.html

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белоруссия

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россия, белоруссия, псков, вячеслав володин, госдума рф