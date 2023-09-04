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Стало известно, на какой шаг решился Зеленский ради сохранения власти - РИА Новости, 04.09.2023
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03:05 04.09.2023 (обновлено: 08:29 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/vlast-1893993372.html
Стало известно, на какой шаг решился Зеленский ради сохранения власти
Стало известно, на какой шаг решился Зеленский ради сохранения власти - РИА Новости, 04.09.2023
Стало известно, на какой шаг решился Зеленский ради сохранения власти
Президент Украины Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов для удержания власти. Об этом сообщает иранское издание Hamshahri. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:05
2023-09-04T08:29
украина
владимир зеленский
в мире
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов для удержания власти. Об этом сообщает иранское издание Hamshahri."Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти, тогда как глава государства, который привел страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему должен был бы уйти в отставку", — говорится в сообщении.Автор добавил, что с начала российской специальной военной операции украинский лидер неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также повлияло на дату выборов.Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893980865.html
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украина, владимир зеленский, в мире, россия
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Россия
Стало известно, на какой шаг решился Зеленский ради сохранения власти

Hamshahri: Зеленский использует откладывание выборов для удержания власти

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов для удержания власти. Об этом сообщает иранское издание Hamshahri.
«
"Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти, тогда как глава государства, который привел страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему должен был бы уйти в отставку", — говорится в сообщении.
Автор добавил, что с начала российской специальной военной операции украинский лидер неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также повлияло на дату выборов.
Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
"Позорное отступление". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Вчера, 22:11
 
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