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Лавров в начале сентября посетит Бангладеш

Лавров в начале сентября посетит Бангладеш - РИА Новости, 04.09.2023

Лавров в начале сентября посетит Бангладеш

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые посетит Бангладеш, визит состоится в промежутке между Восточноазиатским саммитом в Индонезии и G20 в Индии, РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:53

2023-09-04T16:53

2023-09-04T17:12

россия

бангладеш

индонезия

сергей лавров

андрей руденко

большая двадцатка

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые посетит Бангладеш, визит состоится в промежутке между Восточноазиатским саммитом в Индонезии и G20 в Индии, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, во вторник делегация российского МИД во главе с министром отправится на Восточноазиатский саммит в столице Индонезии Джакарте, а после Лавров поучаствует в саммите G20 в индийском Дели. "По пути мы заедем с первым визитом в истории России, по крайней мере, для министра - это Бангладеш... Восьмого числа министр будет находиться в Бангладеш", - сказал Руденко на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай"."После этого предполагается участие Сергея Викторовича в мероприятиях на полях Восточного экономического форума во Владивостоке", - добавил он.

https://ria.ru/20230901/otvet-1893761327.html

россия

бангладеш

индонезия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, бангладеш, индонезия, сергей лавров, андрей руденко, большая двадцатка