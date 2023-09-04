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Лавров в начале сентября посетит Бангладеш - РИА Новости, 04.09.2023
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16:53 04.09.2023 (обновлено: 17:12 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/vizit-1894132965.html
Лавров в начале сентября посетит Бангладеш
Лавров в начале сентября посетит Бангладеш - РИА Новости, 04.09.2023
Лавров в начале сентября посетит Бангладеш
Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые посетит Бангладеш, визит состоится в промежутке между Восточноазиатским саммитом в Индонезии и G20 в Индии, РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:53
2023-09-04T17:12
россия
бангладеш
индонезия
сергей лавров
андрей руденко
большая двадцатка
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые посетит Бангладеш, визит состоится в промежутке между Восточноазиатским саммитом в Индонезии и G20 в Индии, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, во вторник делегация российского МИД во главе с министром отправится на Восточноазиатский саммит в столице Индонезии Джакарте, а после Лавров поучаствует в саммите G20 в индийском Дели. "По пути мы заедем с первым визитом в истории России, по крайней мере, для министра - это Бангладеш... Восьмого числа министр будет находиться в Бангладеш", - сказал Руденко на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай"."После этого предполагается участие Сергея Викторовича в мероприятиях на полях Восточного экономического форума во Владивостоке", - добавил он.
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россия, бангладеш, индонезия, сергей лавров, андрей руденко, большая двадцатка
Россия, Бангладеш, Индонезия, Сергей Лавров, Андрей Руденко, Большая двадцатка
Лавров в начале сентября посетит Бангладеш

Замглавы МИД заявил, что Лавров в начале сентября впервые посетит Бангладеш

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые посетит Бангладеш, визит состоится в промежутке между Восточноазиатским саммитом в Индонезии и G20 в Индии, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, во вторник делегация российского МИД во главе с министром отправится на Восточноазиатский саммит в столице Индонезии Джакарте, а после Лавров поучаствует в саммите G20 в индийском Дели.
"По пути мы заедем с первым визитом в истории России, по крайней мере, для министра - это Бангладеш... Восьмого числа министр будет находиться в Бангладеш", - сказал Руденко на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"После этого предполагается участие Сергея Викторовича в мероприятиях на полях Восточного экономического форума во Владивостоке", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке
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РоссияБангладешИндонезияСергей ЛавровАндрей РуденкоБольшая двадцатка
 
 
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